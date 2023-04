AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse sur la nouvelle Convention de mise en marché des porcs conclue entre les Éleveurs de porcs du Québec et les Acheteurs





QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à une conférence de presse que tiendront les Éleveurs de porcs du Québec et les Acheteurs de porcs du Québec le mardi 18 avril, à 12 h 00, à l'Hôtel Château Laurier de Québec. Cette conférence portera sur la nouvelle Convention de mise en marché des porcs entre les Éleveurs de porcs du Québec et les Acheteurs.

Seront présents à la conférence de presse : Me Raymond Bachand, conciliateur, David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec, Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel, Mario Côté, copropriétaire de CBCo Alliance Inc., Stéphanie Poitras, directrice générale d'Aliments Asta et Claude Robitaille, président d'Oly-Robi Transformation.

Aide-mémoire :

Conférence de presse sur la nouvelle Convention de mise en marché des porcs

Mardi 18 avril 2023

12 h 00

Hôtel Château Laurier

Salle de la Colline

1220 Place George-V Ouest

Québec

G1R 5B8

Pour y assister en virtuel, veuillez vous inscrire auprès d'Anne Cazavan aux coordonnées ci-dessous.

SOURCE Les Éleveurs de porcs du Québec

17 avril 2023 à 13:04

