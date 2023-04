Engle Martin & Associates, LLC annonce l'acquisition d'EIMC, LLC





Engle Martin & Associates, LLC (« Engle Martin »), un prestataire indépendant de premier plan en expertise et gestion de sinistres, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'EIMC, LLC (« EIMC »), un prestataire mondial de premier plan de services maritimes, de gestion des risques, d'enquêtes sur les sinistres et de subrogation, situé à Jersey City (New Jersey) et à Londres (Angleterre).

Fondée en 1968, EIMC assure le service client tout au long de la chaîne d'approvisionnement maritime mondiale, offrant plus de 50 ans d'expertise dans la fourniture d'un continuum complet d'évaluations, d'atténuation des risques et de solutions de résolution des sinistres en matière de fret maritime, de stocks, de coques et de machines, d'objets d'art et d'espèces. EIMC dispose de 15 bureaux situés de manière stratégique aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'entreprise travaille avec un vaste groupe de clients sur tous les principaux marchés internationaux de l'assurance et représente le Lloyd's pour de nombreux sites aux États-Unis. Depuis sa création, EIMC a été adoubée par les principaux assureurs internationaux et de nombreuses associations d'assurance comme un fournisseur de premier plan de services de gestion des risques et des sinistres dans le domaine de l'assurance maritime.

Cette acquisition permet à Engle Martin d'élargir sa présence mondiale et de diversifier son portefeuille de services en offrant à ses clients une gamme complète de services maritimes. Cette acquisition offre également à EIMC une vaste infrastructure de back-office, des solutions technologiques innovantes et des opportunités de croissance pour les membres de l'équipe. EIMC possède des antécédents remarquables au sein de la communauté maritime se traduisant par des relations particulières et durables avec ses clients et ses partenaires transporteurs. L'équipe dirigeante d'EIMC restera en place et assurera la supervision opérationnelle de son portefeuille.

Interrogé à propos de cette acquisition, Jay Campbell, vice-président directeur chargé de la stratégie et de la croissance organisationnelle d'Engle Martin, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre croissance et d'investir dans notre activité. Cette acquisition élargit nos capacités de service en matière de services maritimes et de risques techniques avec une organisation parfaitement alignée sur notre culture et notre approche de l'entreprise. Nous continuerons à fournir à nos clients le même service, la même qualité et les mêmes capacités qu'ils attendent de notre équipe, avec un service complémentaire qui nous permet de leur donner satisfaction de manière holistique ».

Tiina Ruhlandt, directrice générale d'EIMC, a déclaré : « Nous sommes très heureux qu'Engle Martin apprécie à sa juste valeur notre entreprise, et nous sommes convaincus que le regroupement de nos compétences aura un impact positif sur la poursuite de notre croissance et de notre succès. Nous pensons que ce partenariat est une excellente prolongation de la stratégie commerciale à long terme d'Engle Martin, et nous sommes très heureux d'avoir un partenaire qui partage nos principes et respecte la culture qui a fait notre succès ».

À propos d'Engle Martin

Engle Martin est un prestataire indépendant de premier plan en matière d'expertise et de gestion des sinistres. Engle Martin possède une philosophie d'entreprise globale : fournir les meilleurs résultats du secteur en matière d'expertise des sinistres, présenter les professionnels les plus talentueux en matière de sinistres, encourager une équipe de direction innovante et professionnelle, et développer des solutions orientées client. La société propose une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'assurance des biens des entreprises, de l'assurance dommages, de l'assurance maritime spécialisée et du transport, de l'évaluation et de l'incendie, des audits spécialisés, de l'externalisation des transporteurs et des services de gestion des sinistres. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les secteurs desservis et les services offerts par Engle Martin, veuillez visiter le site EngleMartin.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2023 à 12:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :