Le concours « Internet + » organisé par l'Université de Chongqing incite les étudiants du monde entier à innover et à lancer une entreprise





CHONGQING, Chine, 17 avril 2023 /CNW/ - La compétition de la huitième édition du concours international d'innovation et d'entrepreneuriat « Internet+ » pour les étudiants universitaires en Chine (le « concours ») a pris fin le 9 avril dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Six équipes de premier plan y ont présenté leurs résultats de recherche dans différents domaines de pointe de l'intelligence artificielle, du jumeau numérique et de l'imagerie informatique.

Toutes les équipes étaient composées d'étudiants universitaires d'ici et d'ailleurs. Le concours de cette année, qui a eu lieu le 9 avril a également donné lieu au premier forum mondial de l'entrepreneuriat pour les étudiants universitaires.

Le concours de cette année a été lancé en avril 2022, et 14,5 millions d'étudiants de 4 554 collèges de 111 pays et régions se sont inscrits à l'événement, soumettant 3,4 millions de projets de recherche. C'était la première fois que le concours parvenait à attirer plus de 10 millions de participants.

À la suite d'une sélection et d'une évaluation rigoureuses, quatre équipes chinoises et deux équipes étrangères ont atteint la finale. Les équipes se sont livré une compétition féroce et ont réalisé des présentations fascinantes de leurs projets, et les étudiants de l'Université des sciences et de la technologie de Nanjing ont remporté le concours grâce à leur recherche créative intitulée « Light and Shadow -- Pioneer of Billion Pixel Infrared Intelligent Computational Imaging ».

« Nous avons hérité de l'esprit de nos prédécesseurs et avons travaillé jour et nuit pendant cinq ans pour réaliser notre rêve. Je peux le dire avec fierté aujourd'hui; nous l'avons fait! » a déclaré Wang Bowen, membre de l'équipe gagnante.

À ce jour, environ 9,43 millions d'équipes composées de 39,83 millions d'étudiants universitaires ont participé au concours, qui s'est déroulé pour la première fois en 2015 dans le but d'encourager les étudiants et de les inspirer à innover et à lancer leur propre entreprise.

Depuis la première édition en 2015, le concours a construit une plateforme de formation complète davantage chinoise, internationale, éducative, complète et innovante.

Le concours a attiré 6,03 millions d'équipes et 25,33 millions d'étudiants universitaires de 120 pays et régions. Ces statistiques témoignent de l'enthousiasme croissant des jeunes pour l'innovation et l'entrepreneuriat; cet événement est devenu un tremplin pour aider de nombreux jeunes à réaliser leurs rêves d'innovation et d'entrepreneuriat.

Au cours des huit dernières années, le concours a réuni des dizaines de millions d'étudiants universitaires de plus de 120 pays et régions. Cela a mené à la création d'une plateforme mondiale d'échanges d'information et d'un extraordinaire écosystème axé sur l'innovation et l'entrepreneuriat.

