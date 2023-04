Joe Kaeser, ancien PDG de Siemens AG, nommé conseiller principal d'EIG





EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, a annoncé ce jour avoir nommé Joe Kaeser, ancien PDG de Siemens AG (« Siemens »), en tant que conseiller principal. En cette qualité, M. Kaeser fournira des conseils stratégiques à l'équipe de direction de la Société sur les questions liées aux marchés mondiaux de l'énergie, en particulier en matière d'électricité, d'énergies renouvelables et de transition énergétique.

M. Kaeser a été directeur financier de 2006 à 2013, puis PDG de Siemens de 2013 à 2021. Au cours de ces deux mandats, M. Kaeser a supervisé la croissance et la transformation décisives de Siemens, guidant l'entreprise au travers d'initiatives stratégiques majeures, notamment la réorganisation de la structure du conglomérat Siemens en trois sociétés différenciées : Siemens Healthineers, Siemens Energy et la nouvelle société industrielle Siemens AG, créant ainsi une valeur significative pour toutes les parties prenantes. Actuellement, M. Kaeser est président non exécutif du conseil d'administration de Siemens Energy AG, qui fournit des produits, des solutions et des services pour la production, le transport et la distribution d'électricité. Il est également président non exécutif du conseil d'administration de Daimler Truck Holding AG et siège au conseil d'administration de Linde PLC.

« Nous sommes ravis d'accueillir Joe Kaeser au sein de l'équipe d'EIG, a déclaré Blair Thomas, PDG d'EIG. Sa vaste expérience internationale et ses connaissances approfondies de notre secteur, acquises au cours d'une longue et brillante carrière, seront extrêmement précieuses pour notre entreprise et les sociétés de notre portefeuille. M. Kaeser les aidera à tracer leur voie dans un écosystème énergétique mondial complexe qui évolue rapidement. À l'heure où EIG s'efforce de saisir de nouvelles opportunités d'investissement pour soutenir la transition énergétique et fournir des résultats exceptionnels à nos investisseurs, nous sommes d'ores et déjà convaincus de la valeur de ses contributions. »

« Je suis heureux de rejoindre EIG en ce moment crucial pour le secteur énergétique, qui offre actuellement d'importantes opportunités d'investissement dans les énergies et les infrastructures, a déclaré M. Kaeser. L'expertise et les antécédents d'EIG, combinés à son approche rigoureuse de l'investissement dans la transition énergétique, sont inégalés. J'ai hâte de mettre mon expérience et mon réseau mondial au service de l'équipe d'EIG pour l'aider à repérer et à saisir des opportunités qui stimulent la croissance et créent de la valeur pour les investisseurs et les sociétés du portefeuille d'EIG à travers le monde. »

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures affichant 22,7 milliards USD sous gestion au 31 décembre 2022. EIG est spécialisé dans les investissements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 années d'existence, EIG a investi plus de 44,6 milliards USD dans le secteur de l'énergie au travers de plus de 396 projets ou entreprises dans 42 pays, sur six continents. Parmi ses clients, EIG compte plusieurs des plus grands fonds de pension, fonds de dotation, fonds souverains, compagnies d'assurance et fondations des États-Unis, d'Asie et d'Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington, D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour plus d'informations, visiter le site d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com.

17 avril 2023 à 12:45

