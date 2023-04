Québec solidaire demande à la CAQ de cesser le financement des écoles privées religieuses





QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Ruba Ghazal et Alexandre Leduc, respectivement responsables solidaires en matière d'éducation et de laïcité, demandent au gouvernement de la CAQ d'appliquer la véritable laïcité de l'État et de mettre fin au financement public des écoles privées religieuses.

« Malgré les récents débats sur la laïcité au Québec, le gouvernement continue de subventionner une cinquantaine d'écoles qui maintiennent des pratiques religieuses explicites. On l'a bien vu dans les dernières semaines: la CAQ tient un double discours sur la laïcité. En cessant le financement des écoles privées religieuses, on donne l'occasion au gouvernement d'être cohérent et de mettre fin à la laïcité à deux vitesses. C'est inacceptable pour un État laïc de financer des écoles qui peuvent introduire des enseignements religieux dans leur projet éducatif », a déclaré Alexandre Leduc.

« Le Québec doit emboîter le pas aux 5 provinces canadiennes qui ont fait le choix de ne pas financer les écoles privées, et ça commence par les écoles privées religieuses. » s'exclame Mme Ghazal. « C'est plus de 160 millions $ qui resteraient dans nos coffres, peut-être plus, car le gouvernement ne sait même pas combien d'écoles privées religieuses il finance! » a-t-elle ajouté.

Sachant que le ministère de l'Éducation a cessé de compiler les statistiques sur les écoles privées confessionnelles en 2005, il est difficile de savoir exactement quels montants elles reçoivent annuellement. Toutefois, selon les informations qu'a obtenues Radio-Canada grâce à la Loi sur l'accès à l'information, elles auraient reçu pour l'année scolaire 2020-2021 plus de 161 millions de dollars. Québec solidaire demande donc que la CAQ recense concrètement les écoles privées confessionnelles qui sont subventionnées par l'État et qu'elle cesse ce financement.

