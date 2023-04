Le concours « Internet + » organisé par l'université de Chongqing encourage les étudiants du monde entier à innover et à lancer leur entreprise





CHONGQING, Chine, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le championnat de la huitième édition du concours d'innovation et d'entrepreneuriat « Internet+ » (le « concours ») destiné aux étudiants universitaires internationaux de Chine s'est conclu le 9 avril dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Six équipes de haut niveau y ont présenté les résultats de leurs recherches dans divers secteurs de pointe tels que l'intelligence artificielle, le jumeau numérique et l'imagerie informatique.

Toutes les équipes étaient composées d'étudiants universitaires nationaux et étrangers. Organisé le 9 avril, le concours de cette année a également été le premier Forum de l'entrepreneuriat mondial pour les étudiants universitaires.

Depuis le lancement du concours en avril 2022, 14,5 millions d'étudiants issus de 4 554 universités de 111 pays et régions se sont inscrits à l'événement, soumettant 3,4 millions de projets de recherche. C'était la première fois que ce concours réussissait à attirer plus de 10 millions de participants.

Après une sélection et une évaluation rigoureuses, quatre équipes chinoises et deux équipes étrangères ont atteint la finale. Après une compétition féroce et la présentation intrigante de leurs projets, les étudiants de l'université de science et technologie de Nankin ont remporté le championnat pour leur recherche créative intitulée « Ombre et lumière : l'infrarouge à milliards de pixels à l'avant-garde de l'imagerie informatique intelligente ».

« Nous avons hérité de l'esprit de nos prédécesseurs et avons travaillé jour et nuit pendant cinq ans pour réaliser un rêve. Je peux dire avec fierté aujourd'hui que nous l'avons fait ! » a déclaré Wang Bowen, membre de l'équipe championne.

Le concours, qui a eu lieu pour la première fois en 2015, a jusqu'ici invité environ 9,43 millions d'équipes composées de 39,83 millions d'étudiants, dans le but d'encourager et d'inspirer les étudiants à innover et à lancer leur propre entreprise.

Plus chinois, plus international, plus éducatif, plus complet et plus innovant - depuis la première édition en 2015, le concours a activement construit une plateforme pour l'éducation complète.

Elle a attiré 6,03 millions d'équipes et 25,33 millions d'étudiants de 120 pays et régions. Ces chiffres illustrent l'enthousiasme croissant des jeunes pour l'innovation et l'entrepreneuriat ; cet événement est devenu un berceau permettant d'aider de nombreux jeunes à réaliser leurs rêves d'innovation et d'entrepreneuriat.

Au cours des huit dernières années, le concours a rassemblé des dizaines de millions d'étudiants de plus de 120 pays et régions. Une plateforme d'échange éducatif mondialisée et un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat extraordinaire ont été créés.

