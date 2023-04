Le ministre Miller et la SP Vandenbeld feront une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques





OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, et la secrétaire parlementaire du ministre du Développement international et députée d'Ottawa-Ouest-Nepean, Anita Vandenbeld, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annonceront du soutien pour les infrastructures pour véhicules électriques et attireront l'attention sur les véhicules électriques fabriqués au Canada. Un point de presse suivra.

Date : Mardi 18 avril 2023 Heure : 9 h (HE)



Lieu : IKEA Ottawa



2685, rue Iris

Ottawa (Ontario) K2C 3S4

Remarque : L'événement se tiendra à l'extérieur, à proximité des bornes de recharge pour VE de l'aire de stationnement E, le stationnement le plus près de l'autoroute 417.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

17 avril 2023 à 12:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :