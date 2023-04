Longueuil quadruple son nombre de stations BIXI : Québec finance l'achat de 200 nouveaux vélos et 20 stations libre-service BIXI à Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - La députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire aux Services sociaux, Mme Shirley Dorismond, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, annoncent conjointement un investissement de 800 000 $ à la Ville de Longueuil pour l'acquisition de 200 nouveaux vélos et 20 stations libre-service BIXI. L'investissement total, avec la contribution de la Ville, s'élève à près de 1,6 million de dollars.

Avec ces investissements, le gouvernement du Québec souhaite inciter les Québécoises et les Québécois à opter pour un transfert modal au profit du transport actif, comme la bicyclette et la marche. En plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, le développement du transport actif, dans toutes les régions du Québec, encourage la population à opter pour des moyens plus sains, économiques et écologiques de se déplacer en ville.

L'investissement vise la mise en place d'un système de vélo en libre-service, accessible à tous, sur le territoire de la ville de Longueuil, dans les trois arrondissements. Concrètement, cette subvention permettra l'acquisition de 200 vélos BIXI, dont 70 à assistance électrique, et l'installation de 20 stations libre-service. Les équipements seront livrés graduellement au cours de la saison 2023 et seront disponibles pour les citoyennes et les citoyens d'ici le début de la saison 2024.

Depuis 2012, la Ville de Longueuil compte six stations BIXI sur son territoire. Le réseau BIXI de la Ville comptera ainsi 26 stations dès l'an prochain, dont la moitié permettront la recharge des vélos électriques de BIXI.

Citations

« Le projet nous aide à atteindre nos cibles dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Chaque automobiliste qui décide d'opter pour le vélo fait un geste fort pour l'environnement et contribue activement à réduire les GES. Chaque geste compte et en plus, c'est aussi très bon pour la santé ! »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire aux Services sociaux

« L'aide financière du gouvernement du Québec nous permet aujourd'hui, non seulement de quadrupler l'offre du réseau BIXI sur le territoire de Longueuil, mais également d'en faciliter l'accès pour les citoyennes et les citoyens grâce à l'ajout de 20 stations à travers les trois arrondissements. C'est une excellente nouvelle qui vient renforcer les efforts mis en oeuvre par la Ville pour le développement du transport actif à Longueuil, un engagement phare de notre équipe. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Faits saillants

Le Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) est un outil d'accompagnement à l'intention des municipalités et un incitatif pour les aider à prendre un virage marqué vers une offre plus abondante d'infrastructures de transport actif au Québec.

Pour l'année 2022-2023, le programme TAPU a permis de soutenir 69 projets, dont la majorité sera réalisée cet été, pour un total de 19,1 M$.

Il s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Politique de mobilité durable - 2030, notamment de la mesure visant le soutien des municipalités dans l'adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé au profit des transports actifs.

TAPU est financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre ainsi que par le Fonds d'électrification et de changements climatiques et cadre avec l'action 1.2.1.3 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à développer le transport actif en milieu urbanisé.

Pour l'année financière 2023-2024, un nouvel appel de projets est en cours jusqu'au 30 avril 2023.

Liens connexes

Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains

Plan pour une économie verte 2030

Politique de mobilité durable - 2030

