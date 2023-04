SmallRig expose deux nouveaux produits au centenaire du NAB Show 2023 à Las Vegas





LAS VEGAS, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer les 100 ans de la NAB (Association nationale des diffuseurs) et du NAB Show, SmallRig est fière de participer au centenaire du NAB Show 2023 où elle présentera officiellement deux nouveaux produits innovants, le Follow Focus F60 et le trépied FreeBlazer en fibre de carbone ultra robuste, lors de la Conférence internationale de radiodiffusion qui se tiendra du 15 au 19 avril au stand C6545.

Dans le but d'amener ses produits phares au niveau supérieur, SmallRig établit aujourd'hui une nouvelle référence professionnelle en matière de performances pour les prises de vue et une expérience utilisateur incroyable, en ajoutant le Follow Focus F60 et un trépied robuste en fibre de carbone à son écosystème d'accessoires en constante expansion.

Le Follow Focus F60 de SmallRig

Caractéristiques du produit :

Réglage dynamique de l'amortissement 0,6 - 1,8 kgf

Contrôle précis de la mise au point, sans à-coups

Inversion rapide en trois étapes

Marques A/B facilement réglables

Matériau en bois pour une bonne prise en main

Conception modulaire, forte compatibilité

Solution de mise au point fluide, élégante et précise

Le Follow Focus F60 combine des matériaux structurels légers, un design ergonomique, un savoir-faire exceptionnel et un superbe bois d'acajou de Sapele durable pour une expérience de mise au point manuelle impressionnante.

Les principaux composants du F60 sont en laiton et en matériaux composites, ce qui améliore l'auto-lubrification et la résistance à l'usage et permet d'obtenir un suivi précis de la mise au point sans à-coups.

Pour ajuster le positionnement des anneaux de mise au point de différents objectifs, le F60 est doté d'une conception innovante à bouton unique, qui rend l'inversion et l'alignement simples et rapides.

Le FreeBlazer de SmallRig, un trépied robuste en fibre de carbone

Caractéristiques du produit :

Réglage de la hauteur en une étape grâce à la technologie innovante brevetée FreeSpeed

Jambes robustes et légères en fibre de carbone

Contrôle en douceur de l'inclinaison et réglage progressif de l'amortissement horizontal

Changement rapide en un clic entre les plaques de fixation rapide Manfrotto et DJI RS

Changement des pieds en caoutchouc du trépied par des pointes en acier pour une compatibilité tout-terrain, en un seul clic

Capacité de charge maximale de 10 kg / 22 livres et hauteur maximale de 197 cm / 77,6 pouces

Réglage rapide de la hauteur en un bouton « FreeSpeed »

Le trépied robuste en fibre de carbone FreeBlazer à usage professionnel, doté de la technologie innovante brevetée « FreeSpeed » de SmallRig, est doté d'un système de verrouillage des jambes à un bouton qui permet d'allonger ou d'abaisser rapidement les sections des jambes pour un réglage silencieux et en douceur de la hauteur.

De plus, les jambes en fibre de carbone se connectent à un épandeur central qui offre un maximum de stabilité et de réduction des vibrations. Des jambes de trépied tout-terrain et une plaque QR à dégagement rapide complètent la polyvalence de ce système de support robuste et stable.

Prix et disponibilité

Follow Focus F60 (ID : 3850 (prix de vente conseillé : 159 USD)

Trépied robuste en fibre de carbone FreeBlazer (ID : 3989) (prix de vente conseillé : 399 USD)

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.smallrig.com.

SmallRig présentera une vaste gamme de produits et a préparé des défis uniques. Les visiteurs pourront tenter de gagner des prix ! SmallRig a hâte d'accueillir tous les créateurs et leur faire découvrir son dernier matériel lors de cet événement passionnant !

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour la création de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le vlogging, la production vidéo professionnelle et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été la pionnière du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec des créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

CONTACT : Qingyang Chen, [email protected], +86-15676986131

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055036/SmallRig_Exhibits_Two_New_Products_at_the_NAB_2023_Centennial_Show_in_Las_Vegas.jpg

17 avril 2023 à 11:44

