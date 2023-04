Le gouvernement du Canada annonce un financement pour améliorer les activités commerciales dans la Première Nation de la vallée de l'Annapolis et le comté de Kings





CAMBRIDGE, NS, le 17 avril 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le député de Kings-Hants, Kody Blois, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement pouvant atteindre près de 22 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour permettre des activités de commerce intérieur, y compris les exportations agricoles, dans la Première Nation de la vallée de l'Annapolis et le comté de Kings.

L'un des objectifs du projet est de mettre des terres à la disposition d'éventuels aménagements futurs. Cet effort devrait appuyer le développement d'un parc d'affaires qui pourrait attirer des dizaines d'entreprises locales, ce qui apporterait des avantages directs aux économies de la Première Nation de la vallée de l'Annapolis et du comté de Kings.

Le projet comprend également la construction d'un nouvel échangeur routier sur la route 101, avec des routes de raccordement au nord (vers la rue Brooklyn) et au sud (vers le tronçon 1 et le chemin Waterville Mountain). Le raccordement proposé permettra un déplacement plus sécuritaire et plus efficace des véhicules entre la route 101 et le secteur de Cambridge. Il y aura donc moins de circulation dans les zones résidentielles et scolaires.

Par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada continue de faire des investissements pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et améliorer les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Cet investissement effectué dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux permettra de développer des terres inaccessibles et d'accroître les activités commerciales dans la Première Nation de la vallée de l'Annapolis et le comté de Kings. En réalisant des investissements pour renforcer et soutenir notre chaîne d'approvisionnement, nous faisons croître l'économie du Canada, améliorons l'environnement et rendons la vie plus abordable pour la population de la Nouvelle-Écosse et du Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'investissement historique effectué aujourd'hui par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux est si important pour de nombreuses parties prenantes. Il permettra d'alléger la circulation des camions sur la route 1 pour les propriétaires résidentiels, d'améliorer la sécurité publique et d'accroître l'efficacité logistique de l'usine Michelin. Il ouvrira aussi des possibilités de développement résidentiel et commercial dans la municipalité du comté de Kings et la Première Nation de la vallée de l'Annapolis. Je sais que ce sera une bonne nouvelle pour beaucoup de gens de la région. »

Kody Blois

Député de Kings-Hants

« Il s'agit d'une région de la Nouvelle-Écosse qui connaît régulièrement des retards et de la forte circulation de camions sur les routes secondaires près des écoles et des zones résidentielles. Cette nouvelle sortie permettra d'améliorer les temps et la sécurité des déplacements, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre d'un important corridor commercial, le projet appuiera également l'économie aux échelles locale, provinciale et nationale, tout en créant des occasions d'affaires pour la Première Nation de la vallée de l'Annapolis et les communautés environnantes. »

L'honorable Kim Masland

Ministre des Travaux publics

La province de la Nouvelle-Écosse investit plus de 25 millions de dollars pour la construction de l'échangeur et des routes de liaison sur la route 101.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

