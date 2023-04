American Power Systems lance une nouvelle gamme d'alternateurs à faible vitesse de rotation





Ils permettent de charger plus rapidement les batteries secondaires, même au ralenti

DAVENPORT, Iowa, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- American Power Systems, Inc. (APS) a développé une nouvelle série d'alternateurs à faible vitesse de rotation, idéale pour les personnes souhaitant charger complètement les batteries secondaires plus rapidement, même au ralenti.

La nouvelle série 130 HPI a été conçue avec un régime d'enclenchement inférieur robuste, qui permet aux utilisateurs finaux de charger leur batterie même à des vitesses faibles ou au ralenti. Comme ils s'allument plus rapidement, les systèmes d'alimentation secondaire peuvent atteindre une charge complète en moins de temps qu'avec les alternateurs qui démarrent à un régime plus élevé.

« Cette nouvelle gamme change la donne pour ceux qui ont besoin d'augmenter rapidement la puissance de leurs unités d'alimentation secondaire, a déclaré Amy Lank, PDG d'American Power Systems, Inc. Pouvoir recharger les batteries n'importe où réduit la peur des conducteurs de manquer d'autonomie lorsque leurs batteries sont faibles et qu'ils ne se trouvent pas à proximité d'une infrastructure de recharge traditionnelle. Cela signifie également que ces types de véhicules deviennent plus efficaces car ils consomment moins de carburant et le moteur a besoin de moins d'énergie pour commencer à se recharger. »

Ces nouveaux alternateurs sont parfaits pour une utilisation en tant qu'alternateurs secondaires pour les véhicules équipés de batteries au lithium nécessaires à l'alimentation des équipements embarqués, notamment les véhicules de loisirs et autres camionnettes, les yachts et les voiliers, les camionnettes, les véhicules d'urgence et les véhicules effectuant une veille silencieuse ou d'autres activités de collecte de données.

Alors que certains véhicules auront toujours besoin d'un régime élevé pour se recharger, ce nouveau type d'alternateur pourrait également réduire le nombre de tours/minute nécessaires. La nouvelle série 130 HPI permet également aux véhicules soumis à des réglementations sur le régime de ralenti de recharger rapidement leur batterie tout en ne tournant au ralenti que pendant une courte période, ce qui leur permet de rester plus longtemps sur le terrain et de travailler davantage.

La série 130 HPI comprend des options 24 et 48 volts avec plusieurs types de montage. Pour connaître les caractéristiques techniques, veuillez consulter le blog d'APS.

À propos d'American Power Systems, Inc.

Depuis 2006, APS conçoit et fabrique des systèmes d'alimentation mobiles avancés, des alternateurs, des convertisseurs, des régulateurs et des générateurs de puissance pour les véhicules blindés, les véhicules de sécurité, les véhicules commerciaux, les véhicules marins et les véhicules spécialisés construits à cet effet, tels que les véhicules récréatifs et les autocars de luxe. L'entreprise, basée à Davenport, dans l'Iowa, se spécialise dans l'innovation et la fabrication sur mesure de systèmes de conversion et de distribution d'énergie par un personnel possédant près de 300 ans d'expérience combinée dans les divers domaines d'expertise qu'elle traite. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.americanpowerinc.com.

