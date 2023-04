Le Barreau de Montréal présente - la 25e édition du Salon VISEZ DROIT sous le thème « 25 ans pour vous »





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - En présence de Me Julie Mousseau, bâtonnière du Barreau de Montréal, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice du Canada, l'honorable Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec, et Mme Martine Museau Muele, LL.L, J.D., présidente du conseil municipal et conseillère de la ville | District électoral de Villeray, que la 25e édition du Salon VISEZ DROIT a ouvert officiellement ses portes au grand public ce matin, au complexe Desjardins. Après plus de deux ans d'absence en présentiel, le salon est de retour avec une formule hybride : du 17 au 19 avril au complexe Desjardins et le 20 avril en mode virtuel.

Pour Me Julie Mousseau, bâtonnière du Barreau de Montréal, l'édition 2023 du Salon VISEZ DROIT reflète bien la volonté du Barreau de Montréal de donner au grand public un accès exceptionnel à des experts du droit : « Depuis 25 ans, cette rencontre annuelle aide les visiteurs à mieux saisir l'évolution du droit et son impact sur eux, tout en les soutenant personnellement par le biais des consultations gratuites ».

Me Mousseau profitera de l'occasion pour remettre le Prix Francine Beaumier à Me André d'Orsonnens (volet juridique) et du Prix VISEZ DROIT à M. Sébastien Prat (volet public) pour souligner leur soutien indéfectible à ce rendez-vous annuel.

PROGRAMMATION 2023

Lundi 17 avril 2023 (en présentiel - Au complexe)

9 h 30 à 16 h 30 - Consultations juridiques sur place

12 h 30 à 13 h 30 - Faillite à tout prix

Entretien interactif sur l'insolvabilité et les conséquences personnelles lors d'une faillite. Avec la participation de Me Guylaine Houle, syndic de faillite et de M. Lionnel Bensimon du Bureau du surintendant des faillites, animée par Mes Alexandre Forest et Smaranda Mihalachi.

13 h 45 à 15 h - Quand chicane d'ados devient peine d'adulte !

Procès simulé pour déterminer si un adolescent ayant plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré sera jugé devant un tribunal pour adultes ou pour jeunes. À l'exception du juge, tous les rôles sont interprétés par des étudiants du Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Un scénario de Me Sandra Tremblay.

Mardi 18 avril 2023 (en présentiel - Au complexe)

09 h 30 à 16 h30 - Consultations juridiques sur place

10 h 30 à 11 h - Arrêt sur l'image

Activité de type « mini-théâtre » portant sur le système de justice pénale pour les adolescents, jouée par des élèves de l'école Le Carignan. Le tout, suivi d'un entretien avec des intervenants du milieu juridique. Animée par Me Joey Hanna avec Me Sylvie Dulude, avocate au Directeur des poursuites criminelles et pénales et M. Steve Massicotte, policier du SPVM.

11 h à 11 h 30 - À proprement parler

Activité de type « mini-théâtre » portant sur le droit de l'environnement, jouée par des élèves de l'école Le Carignan. Le tout, suivi d'un entretien avec des intervenants du milieu juridique. Animée par Me Joey Hanna avec Mes Anne-Julie Asselin, avocate en droit de l'environnement du cabinet Trudel Johnston & Lespérance, et Anne-Sophie Doré, avocate au Centre québécois du droit de l'environnement.

12 h 15 à 12 h 45 - Maître du jeu (animé par Mes Justine Lambert Boulianne et Guy Bernard)

Jeu-questionnaire adapté pour les jeunes auquel les élèves des écoles Le Carignan et du Saint-Nom-de-Jésus participent.

12 h 45 à 13 h 30 - La tête de l'emploi (animé par Me Joey Hanna)

Jeu interactif où le public tente d'identifier l'avocat parmi divers intervenants du milieu juridique.

13 h 30 à 14 h 15 - Cap'sul Droit (animée par Me Joey Hanna)

Activité de type « mini-théâtre » illustrant diverses situations juridiques, jouée par des élèves de l'école le Carignan. Le tout, suivi d'un entretien avec Mes Sophie Gaillard, avocate à la SPCA et Sara Eve Levac, avocate chez Option consommateur.

Mercredi 19 avril 2023 ( en présentiel - Au complexe)

09 h 30 à 16 h 30 - Consultations juridiques sur place

10 h 15 à 11 h 45 - Cap'sul Droit

Activité de type « mini-théâtre » illustrant diverses situations juridiques avec la participation des élèves du Collège Villa-Maria. Le tout, suivi d'un entretien avec des intervenants du milieu juridique. Animée par Me Alec Fafard avec Me Christine Campbell, avocate à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

10 h 45 à 11 h 30 - Expose-moi si tu peux

Présentation d'un récit permettant au public d'identifier des exposants du Salon VISEZ DROIT et à ceux-ci de présenter leur organisme. Activité animée par Me Alec Fafard.

12 h 30 à 13 h 30 - Improvisez Droit

Joute d'improvisation portant sur différentes thématiques en lien avec le droit et la justice. Arbitrée par le comédien François-Étienne Paré, avec le comédien Daniel Malenfant et Me Suzie Bouchard comme entraîneurs/joueurs des deux équipes, composées de Mes Simon Tremblay, Alexandre Forest, Karine Chênevert, Jessy Héroux, Justine Lambert-Boulianne et Léa Maalouf. Mes André d'Orsonnens et Isabelle Allard agiront à titre de commentateurs.

13 h 30 à 14 h 15 - Cérémonie de remise de prix du concours d'essai littéraire La justice a bonne mine (Animée par Me André d'Orsonnens)

Cérémonie de remise des prix du concours d'essai littéraire, sous les thèmes «?Devrions-nous encore enseigner l'écriture cursive à l'école ? », ainsi que « Comment rendre la ville de Montréal plus sécuritaire ? ».

Jeudi 20 avril 2023 (en mode virtuel)

09 h 30 à 16 h 30 - Consultations juridiques en ligne

Rencontrez des avocats bénévoles pour des consultations juridiques personnalisées et gratuites en mode virtuel.

Conférences en ligne (en collaboration avec la bibliothèque Ahuntsic-Cartierville)

10 h - Droit des aînés | Embrassons le gris : Dignité, sécurité et l'autonomie en vieillissant

Conférence visant à éduquer le grand public et les professionnels sur le droit des personnes âgées. L'objectif est de prévenir l'exploitation et les abus dont elles peuvent être victimes. Animée par Me Ann Soden, Ad. E.

12 h - Immigration : les statuts et les réalités

Conférence faisant un état des lieux de toutes les procédures en vigueur pour présenter une demande d'asile au Canada (différents délais de traitement, conséquences de l'Entente sur les tiers pays sûrs et entrées par le chemin Roxham). Animée par Me Stéphane Handfield.

14 h 30 - Discrimination en emploi

Conférence expliquant comment la Charte des droits et libertés de la personne protège les droits fondamentaux et garantit le droit à l'égalité en milieu de travail. Elle prévient la discrimination dans les processus d'embauche, les conditions de travail et la promotion des membres du personnel. Animée par Me Philippe-André Tessier.

Le Salon VISEZ DROIT rassemble également plusieurs exposants offrant au public une gamme variée de conseils juridiques et sociaux, pertinents et gratuits. Pour de plus amples informations : www.salonvisezdroit.com .

L'événement est présenté par Desjardins et la Ville de Montréal, avec la participation de : CNESST, OACIQ, SOQUIJ, Chambre de la sécurité financière, Justice Québec, ministère de la Justice Canada, 24 heures, Journal de Montréal, 98.5, Solotech, DEE Décor Experts Expo, Complexe Desjardins, VIP, Thomson Reuters et Druide informatique.

SOURCE Barreau de Montréal

17 avril 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :