Changement d'horaire du stationnement au centre-ville de Montréal - Montréal centre-ville demande un moratoire à la Ville de Montréal avant l'application de nouvelles mesures

MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le vendredi 14 avril Montréal centre-ville a appris, avec surprise, que la Ville de Montréal avait entériné d'importants changements aux horaires de tarification de stationnement au centre-ville. Ces changements, qui devaient entrer en vigueur dès cette semaine, ont pour effet de rendre le stationnement sur rue payant de 8h à 23h du lundi au vendredi, de 9h à 23h le samedi et de 9h à 18h le dimanche.

Présentement, le stationnement sur rue au centre-ville est payant de 9h à 21h du lundi au vendredi, de 9h à 18h le samedi et de 13h à 18h le dimanche.

Des nouvelles mesures sans avis et consultation

Par le passé, la population et les commerçants avaient été consultés au sujet de la tarification modulaire du stationnement au centre-ville. Cette initiative avait fait consensus, et Montréal centre-ville est favorable à l'instauration d'un tel système de tarification basé sur les meilleures pratiques. Malheureusement, ce ne fut pas le cas avec les nouvelles mesures visant à modifier l'horaire de la tarification.

« Nous sommes surpris et déçus de ce changement d'horaire de la tarification sans avis ni consultation. Bien que nous saluons la décision de a ville de suspendre temporairement cette mesure, nous demandons à la Ville de Montréal un moratoire d'au moins un an avant toute modification aux horaires de tarification au centre-ville afin de permettre une évaluation en bonne et due forme et, surtout, un avis suffisamment long pour permettre l'ajustement des habitudes », a déclaré M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Changement d'horaire de la tarification la fin de semaine au centre-ville

Montréal centre-ville est fermement contre le changement d'horaire de tarification tel que proposé. « Notre centre-ville se relève remarquablement bien de la pandémie mais sa santé économique demeure très fragile. Ce n'est surtout pas le moment d'implanter de nouvelles mesures contraignantes sur l'ensemble du territoire» a conclu le directeur général de Montréal centre-ville.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine.

