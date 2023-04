Invitation aux médias - Investissement de 111 M$ sur le site de l'ancienne Maison de Radio-Canada - LANCEMENT DE LA PHASE 2 DU PROJET RÉSIDENTIEL AUGUSTE & LOUIS DANS LE QUARTIER DES LUMIÈRES





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Groupe Devimco et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier , invitent les médias à assister à la cérémonie de pelletée de terre de la phase 2 du projet Auguste & Louis, sur le site de l'ancienne Maison de Radio-Canada, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Beaudry.

L'événement aura lieu le mardi 18 avril 2023 à 9 h 30 en présence de M.?James Goulet, associé, Groupe Devimco ; M. Martin Raymond, vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ ; Pierre Pelletier, Chef du développement et financement immobilier, Fiera Immobilier.

La phase 2 d'Auguste & Louis fait partie d'un grand projet immobilier de 2 200 unités de condominiums dans le Quartier des lumières, totalisant un investissement de 1,15 milliards $.

QUOI?:



Pelletée de terre de la phase 2 du projet Auguste & Louis







QUAND?:



Mardi 18 avril 2023 à 9 h 30







QUI?:



M.?James Goulet, associé, Groupe Devimco M. Martin Raymond, vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ M. Pierre Pelletier, Chef du développement et financement immobilier, Fiera Immobilier







OÙ?:



Site du chantier de l'ancienne Maison de Radio-Canada Angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Beaudry Montréal (QC)









SVP confirmer votre présence à Justin Meloche : [email protected]

SOURCE Groupe Devimco

17 avril 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :