Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail : le mandat d'Anne Tennier en tant que présidente et directrice générale est reconduit





GATINEAU, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé la reconduction du mandat d'Anne Tennier à titre de présidente et de directrice générale à la tête du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST), et ce, pour cinq ans, à compter du 16 avril 2023.

Anne Tennier dirige le CCHST et siège au conseil de direction en tant que présidente et directrice générale depuis avril 2018. Elle peut se targuer d'avoir plus de 35 années d'expérience dans plusieurs domaines : la gestion de l'environnement et de la sécurité, la mobilisation communautaire, les relations auprès des gouvernements dans le cadre de ses fonctions au sein du CCHST, laquelle organisation est l'une des plus fiables sources de renseignements et de conseils concernant la santé et la sécurité en milieu de travail.

Avant de faire partie du CCHST, Mme Tennier dirigeait son cabinet de consultant et fournissait ses conseils d'experte dans le cadre de projets réglementaires complexes. Elle a également occupé des postes de direction dans divers secteurs : l'industrie alimentaire, la pâte à papier et le transport.

En plus d'être l'une des chefs de file en matière de santé et de sécurité au travail, Mme Tennier est une leader au sein de sa communauté. Elle a occupé des rôles de direction dans plusieurs organismes de bienfaisance, organisations professionnelles et associations communautaires de Hamilton, tels que le Centre francophone Hamilton, Centraide d'Halton et de Hamilton, l'Orchestre philharmonique d'Hamilton et la Fondation de conservation d'Hamilton. Née au Québec et ayant fait ses études au Québec et au Nouveau-Brunswick, Anne Tennier est parfaitement bilingue. Elle est également ingénieure professionnelle agréée et professionnelle certifiée dans l'environnement.

Citation

« Mme Tennier dirigé les efforts du CCHST pendant les jours les plus difficiles de la pandémie. Son expertise et son leadership contribueront à assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour les années à venir. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail . Il vise à promouvoir le mieux-être des travailleurs canadiens en leur offrant de l'information, de la formation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. Le CCHST se situe à Hamilton , en Ontario .

. Il vise à promouvoir le mieux-être des travailleurs canadiens en leur offrant de l'information, de la formation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. Le CCHST se situe à , en . Le CCHST est dirigé par un Conseil des gouverneurs tripartite représentant les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les employeurs et les travailleurs. Ce conseil contribue à la prestation d'un service en matière de santé et de sécurité au travail fiable et complet, et assure une approche équilibrée aux questions de santé et de sécurité au travail.

