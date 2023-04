Avis aux médias - Crue des eaux - Montréal fait le point sur la crue des eaux printanières





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif, Alain Vaillancourt, et le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault, invitent les représentantes et les représentants des médias à un point de presse afin de faire le point sur la crue des eaux printanières et les risques d'inondation associés.

Date : Le lundi 17 avril 2023 Heure : 11 h Lieu : Terrasse de l'hôtel de ville - Édifice Lucien-Saulnier

155, Rue Notre-Dame Est

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected]

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

17 avril 2023 à 09:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :