Jimi IoT présente ses dernières solutions de gestion de flotte au Global Sources Consumer Electronics 2023 et à l'Expo Seguridad Mexico

SHENZHEN, Chine, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Jimi IoT, un fournisseur leader de solutions de suivi et de gestion de flotte de véhicules de l'Internet des objets (IoT), a récemment présenté ses dernières solutions de gestion de flotte au Global Sources Consumer Electronics 2023 à Hong Kong et à l'Expo Seguridad Mexico, le plus grand événement pour le secteur de la sécurité en Amérique du Sud. Parmi les produits présentés figuraient les traceurs GPS avancés de Jimi IoT, les traceurs GPS d'actifs et le dernier-né de sa gamme de produits, la dashcam innovante de la série JC450.

Alors que la demande de solutions de gestion de flotte continue d'augmenter, Jimi IoT travaille avec diligence pour développer des produits qui répondent aux besoins uniques des propriétaires de flotte. La dernière offre de l'entreprise comprend une gamme de traceurs GPS de pointe qui fournissent des informations de localisation en temps réel, ainsi que des enregistreurs vidéo numériques qui offrent des séquences vidéo de haute qualité pour une sécurité accrue des actifs et de la sécurité personnelle. Le logiciel de gestion de flotte est conçu pour être facile à utiliser et fournit un ensemble complet de fonctionnalités qui permettent aux propriétaires de flotte de gérer leurs véhicules et conducteurs plus efficacement.

La série JC450 est équipée d'une caméra haute définition qui capture des images claires et détaillées de la route. Il comprend également des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) tels que l'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision avant et la surveillance et l'avertissement des conditions de route. Ces fonctions aident les conducteurs à rester vigilants et à éviter les accidents, faisant de la série JC450 une solution idéale pour les flottes, les entreprises de taxi et les conducteurs individuels.

En plus de ses caractéristiques de sécurité, la série JC450 offre également une gamme d'options de connectivité, notamment les services de plateforme SaaS et le positionnement GPS. Cela permet aux conducteurs de transférer facilement des séquences vidéo vers leurs smartphones ou autres appareils, ainsi que de suivre l'emplacement et la vitesse de leur véhicule en temps réel. La série JC450 dispose également d'un accéléromètre intégré, qui peut détecter les impacts soudains et enregistrer automatiquement des séquences dans la mémoire de l'appareil.

« Nous sommes heureux de lancer nos nouvelles solutions de suivi et de gestion des véhicules, qui, selon nous, révolutionneront la façon dont les propriétaires de parcs gèrent leurs opérations », a déclaré Alex Dai, chef de produit chez Jimi IoT. « Nos produits sont conçus avec la dernière technologie pour fournir des informations fiables et précises, permettant aux propriétaires de flottes de prendre de meilleures décisions et d'améliorer l'efficacité de leurs opérations. »

Le Global Sources Consumer Electronics 2023 à Hong Kong et l'Expo Seguridad Mexico offrent à Jimi IoT une plateforme pour présenter ses produits et solutions à un public mondial de professionnels de l'industrie et de clients potentiels. Avec un accent sur l'innovation et l'orientation client, Jimi IoT s'engage à fournir des solutions de haute qualité, fiables et faciles à utiliser qui aident ses clients à réussir dans un marché de plus en plus concurrentiel.

D'autres produits Jimi IoT ont été présentés lors des expositions :

LL303 ? un outil de suivi des actifs de pointe qui utilise les dernières technologies GPS et IoT pour assurer un suivi précis et fiable des actifs de valeur. Il est équipé d'un module Cat M1/NB-IoT pour une transmission de données rapide et efficace, et dispose de divers accessoires Bluetooth pour une extension de fonction flexible. Avec sa conception compacte et son boîtier classé IP67, le LL303 est idéal pour suivre un large éventail d'actifs, y compris les conteneurs, les remorques et l'équipement, donnant aux entreprises une visibilité en temps réel et un contrôle sur leurs précieux actifs.

VL802 ? un puissant traceur de véhicules avec des capacités de suivi et de surveillance en temps réel, utilisant des réseaux IoT-NB/M1 Cat rapides. Ses multiples E/S permettent une personnalisation facile et des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation et les alertes de limitation de vitesse améliorent la gestion de la flotte. Que vous gériez une petite flotte de véhicules ou une opération à grande échelle, le VL802 est la solution parfaite pour tous vos besoins de suivi et de surveillance.

À propos de Jimi IoT

Jimi IoT est un fournisseur leader de solutions IoT, spécialisé dans le suivi des véhicules et des actifs, la gestion de flotte et la communication sans fil. Avec plus de 20 ans d'expérience, Jimi IoT a développé une gamme de produits et services de pointe pour répondre aux besoins de sa clientèle mondiale. Son engagement envers l'innovation, la qualité et la satisfaction de la clientèle lui a valu une réputation de partenaire fiable dans l'industrie.

Pour plus d'informations sur la gamme de produits et de solutions de Jimi IoT, rendez-vous sur le site Internet de Jimi IoT , Facebook , LinkedIn ou contactez directement l'équipe via [email protected] .

17 avril 2023 à 09:30

