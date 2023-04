Des entreprises étrangères parient sur le port de libre-échange de Hainan au 3ème CICPE





HAIKOU, Chine, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Un rapport du Hainan International Media Center (HIMC) :

La 3ème Exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE, ou Expo de Hainan) est en cours dans la ville de Haikou, la capitale de la province la plus au sud de la Chine, Hainan. L'Expo de Hainan a présenté aux marques de boutiques du monde entier de vastes perspectives commerciales alors que de nombreuses entreprises extérieures à la Chine se tournent vers le port de libre-échange de Hainan pour sauter leur entrée sur le marché chinois.

Le 10 avril, jour de l'ouverture du CICPE, la plus grande entreprise de café d'Indonésie, Kapal Api Group, a ouvert son tout premier site en Chine au N? Park Mall de Haikou, en collaboration avec Mushan Coffee de Hainan.

« Les politiques du port de libre-échange de Hainan offriront une multitude de commodités en ce qui concerne l'importation et la transformation des produits. C'est pourquoi Kapal Api a choisi de s'installer à Hainan comme tremplin pour accéder au marché chinois », a déclaré Robin Setyono, PDG de Kapal Api Group, qui a déclaré que son entreprise s'associerait à Mushan Coffee de Hainan pour se développer sur le marché chinois du café.

À l'Expo de Hainan de cette année, le géant mondial des cosmétiques Estée Lauder Companies a exposé 14 de ses marques emblématiques. Le 11 avril, lors de l'ouverture du pavillon, le président mondial d'Estée Lauder Travel Retail Worldwide, Israel Assa, a annoncé que le groupe continuerait d'étendre ses activités à Hainan et d'innover pour améliorer l'expérience d'achat des touristes avec de nouveaux scénarios et des produits révolutionnaires de haute qualité.

Au cours du CICPE, Estée Lauder a signé un accord de coopération avec le Bureau provincial de développement économique international de Hainan et le Comité de gestion de la zone sous douane globale de Haikou et a annoncé que le centre logistique de vente au détail de voyages Asie-Pacifique du groupe et le siège de la région chinoise serait installé dans le port de libre-échange de Hainan.

Premier vendeur mondial de vins et spiritueux, Pernod Ricard a exposé au CICPE pendant trois années consécutives et a présenté plusieurs de ses marques à l'exposition cette année, dont le célèbre producteur de cognac Martell. Il a annoncé que Sanya, une ville sur la côte sud de Hainan, serait le deuxième site du programme de protection de l'écosystème de la mangrove de Martell.

Plus de 3 300 marques haut de gamme de 65 pays et régions exposent à l'Expo de Hainan de cette année. Les statistiques montrent qu'entre le 10 et le 14 avril, plus de 240 000 visiteurs se sont rendus au Centre international de conférences et d'expositions de Hainan, le lieu du CICPE, pour découvrir les derniers produits de consommation du monde entier.

