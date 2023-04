DEWA lance son deuxième nanosatellite DEWA SAT-2 pour améliorer ses opérations et renforcer leur efficacité





L'Autorité de l'Electricité et de l'Eau de Dubaï (DEWA) a lancé avec succès son deuxième nanosatellite DEWA SAT-2 à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie, aux États-Unis. Le nanosatellite a été conçu et développé par des Emiratis au Centre de Recherche et de Développement de DEWA, en collaboration avec NanoAvionics en Lituanie. DEWA SAT-2, un nanosatellite 6U, dispose d'une caméra haute résolution (4,7 mètres) qui sera utilisée pour des missions d'observation de la Terre. La caméra haute résolution fournit une imagerie à balayage linéaire continu dans sept bandes spectrales à partir d'une orbite d'environ 500 km. Le nouveau satellite est également muni d'un équipement infrarouge pour mesurer les gaz à effet de serre.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de de l'Electricité et de l'Eau de Dubaï, a déclaré que le programme Space-D de DEWA, qui a été lancé par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, en janvier 2021, vise à améliorer l'exploitation, la maintenance et la planification des réseaux de DEWA grâce aux nanosatellites et aux technologies de télédétection. Le programme vise également à former les Emiratis spécialisés dans l'utilisation des technologies spatiales dans les réseaux d'électricité et d'eau.

Al Tayer a noté que DEWA vise à utiliser la technologie des nanosatellites pour soutenir son réseau informatique en nuage, améliorant ainsi la numérisation des réseaux d'énergie et d'eau. L'objectif consiste à augmenter l'efficience et l'efficacité de la planification, de l'exploitation et de la maintenance préventive des divisions de production, de transmission et de distribution, ainsi que des réseaux intelligents, des centrales électriques et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette approche est censée réduire les coûts et améliorer l'investissement des actifs de DEWA. De plus, cela aidera à développer des cas d'utilisation qui contribuent à l'amélioration du secteur des services publics dans le monde entier.

L'utilisation combinée des images de DEWA SAT-2 et des mesures IoT de DEWA SAT-1 permettra à DEWA d'améliorer les performances opérationnelles des usines de production d'électricité et de dessalement de l'eau en fournissant des estimations précises de la température et de la salinité de l'eau de mer, de la détection de la marée rouge, ainsi que la surveillance et la prévision du brouillard.

DEWA a lancé DEWA SAT-1 en janvier 2022, devenant ainsi le premier service public au monde à utiliser des nanosatellites pour améliorer l'exploitation, la maintenance et la planification des réseaux d'électricité et d'eau. Le nanosatellite a été conçu et développé au centre de Recherche et Développement de DEWA à la centrale solaire Mohammed ben Rachid Al Maktoum.

17 avril 2023 à 09:15

