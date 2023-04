DOOSAN ROBOTICS LANCE UNE GAMME DE COBOTS CERTIFIÉS NSF, DES ROBOTS COLLABORATIFS DÉDIÉS À L'INDUSTRIE DES ALIMENTS ET DES BOISSONS





Doosan dévoile 13 nouveaux produits, la plus grande gamme de cobots jamais présentée sur le marché

SÉOUL, Corée du Sud, 17 avril 2023 /CNW/ - Doosan Robotics, chef de file mondial dans la fabrication de robots collaboratifs, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa gamme de robots collaboratifs E-SERIES, certifiée NSF, spécialement créée pour l'industrie des aliments et des boissons.

Nommée ainsi en raison de son avantage technologique, ou edge en anglais, la E-SERIES offre la souplesse nécessaire pour préparer pratiquement n'importe quel aliment ou boisson tout en offrant des prix extrêmement concurrentiels et des normes de sécurité et d'hygiène de pointe. La E-SERIES de Doosan Robotics a récemment reçu la certification de la National Sanitation Foundation (NSF) pour la sécurité de l'hygiène alimentaire avec des caractéristiques telles que des ouvertures étanches entre les axes de connexion des cobots. En réduisant le poids et en adoptant une conception mince, la E-SERIES est facile à installer et s'intègre parfaitement aux espaces de travail. Sa charge utile de 5 kg et sa portée de près de 3 pi offrent une capacité suffisante pour effectuer facilement n'importe quelle tâche alimentaire.

La E-SERIES de Doosan Robotics a été mise à l'essai pour diverses applications, notamment chez Robert Chicken, un concept de poulet frit coréen alimenté exclusivement par des cobots. La E-SERIES a également été mise à l'essai et déployée pour fabriquer du café et d'autres boissons par l'entremise de Dr. Presso de Doosan Robotic. Doosan Robotics prévoit continuer de personnaliser la E-SERIES pour d'autres utilisations de produits de boulangerie-pâtisserie, de barbecues et de fonctions spécialisées dans le secteur de la restauration rapide spécialisée.

Avec le lancement de la E-SERIES, Doosan Robotics dévoile 13 nouveaux cobots, soit la plus grande gamme du marché mondial des cobots avec un vaste éventail d'options de produits, dont les séries M, A et H, personnalisées pour la performance des procédés et les besoins industriels des clients.

« Nos cobots E-SERIES ont été spécialement créés pour aider à transformer l'industrie des aliments et des boissons, en offrant des solutions immédiates aux pénuries de main-d'oeuvre et en améliorant l'efficacité du travail. Forts de cette lancée, nous continuerons à mener l'industrie mondiale du cobot », a déclaré William (Junghoon) Ryu, chef de la direction de Doosan Robotics.

Les cobots de la série E de Doosan commenceront à être expédiés en juin avec des rabais exclusifs au premier achat.

À propos de Doosan Robotics

Fondée en 2015 par le Doosan Group, Doosan Robotics développe une technologie de pointe et offre des solutions de cobot dans les secteurs de la fabrication, des services et plus encore. Le groupe établi en 1896 compte 25 sociétés affiliées et 114 entités internationales dans le monde entier, et a généré un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars américains en 2022. Pour en savoir plus sur Doosan Robotics, consultez le site https://www.doosanrobotics.com/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054953/Doosan_Robotics_Inc_E_SERIES_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054954/Doosan_Robotics_Inc_E_SERIES_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054955/E_SERIES_4_ID_74462b24a3da.jpg

SOURCE Doosan Robotics Inc

17 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :