WEKA reconnue comme le choix des clients de Gartner® Peer Insightstm pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets

CAMPBELL, Californie, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), le fournisseur de plateformes de données pour les charges de travail à haute performance, a annoncé avoir été reconnue comme « choix des clients » dans le rapport 2023 Gartner® Peer Insightstm Voice of the Customer: Distributed File Systems and Object Storage.

« WEKA est honorée d'être reconnue comme « choix des clients » dans le rapport 2023 Gartner Peer Insights pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets, sur la base des commentaires honnêtes de nos clients. Nous leur sommes très reconnaissants d'avoir pris le temps de nous faire part de leurs commentaires et de leurs expériences », a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. « Lorsque nous lisons leurs commentaires extrêmement positifs, nous nous sentons à la fois fiers et humbles. Selon nous, ces remarques confirment que WEKA s'acquitte bien de sa mission qui consiste à offrir un produit exceptionnel et une expérience de soutien qui ravit nos clients ».

Gartner définit le marché des systèmes de fichiers distribués et du stockage d'objets comme un marché de produits logiciels et matériels qui offrent une technologie de système de fichiers distribués objet et/ou évolutif pour répondre aux besoins de croissance de données non structurées. WEKA a été désignée comme « choix des clients » avec la distinction « Gartner Peer Insights Customers' Choice », décernée sur la base des commentaires et des évaluations de clients WEKA vérifiés qui ont une expérience professionnelle avec WekaFS ? la technologie de base du système de fichiers distribués sur laquelle la plateforme de données WEKA® est construite.

La plateforme de données WEKA est spécialement conçue pour maîtriser les ensembles de données non structurées à grande échelle et les charges de travail à haute performance. Elle transforme des silos de données stagnants en pipelines de données dynamiques et aide à résoudre les problèmes complexes liés aux données, permettant d'améliorer les performances de 10 à 100 fois, qu'elle soit exécutée sur site, dans le cloud, en périphérie ou dans des environnements hybrides et multiclouds.

La plateforme WEKA a été examinée 50 fois au cours de la période d'évaluation de 18 mois, qui s'est terminée le 31 janvier 2023, et 99 % des évaluateurs se sont montrés disposés à la recommander. La plateforme WEKA a obtenu une note de cinq étoiles sur cinq pour l'expérience client globale et une note de cinq étoiles dans la catégorie de l'expérience de soutien.

« La plateforme WEKA a été transformatrice, permettant de regrouper un grand nombre de dossiers et d'objets dans notre domaine sur une seule plateforme très performante. La performance des métadonnées, en particulier dans la création de fichiers, est excellente et permet l'ingestion rapide de très grands nombres de petits fichiers là où c'est nécessaire ». Responsable d'équipe des services d'infrastructure, gouvernement

Un exemplaire gratuit du rapport 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Distributed File Systems and Object Storage est disponible auprès de WEKA (enregistrement requis) : https://www.weka.io/lp/weka-named-a-2023-customers-choice-by-gartner-peer-insights/

Pour en savoir plus sur la plateforme WEKA, consultez le profil de WEKA sur Gartner Peer Insights : https://www.gartner.com/reviews/market/distributed-file-systems-and-object-storage/vendor/weka/product/wekafs

À propos de WEKA

WEKA est à l'origine d'un changement de paradigme dans la façon dont les données sont stockées, gérées et traitées. Nous aidons les entreprises à transformer de manière transparente et durable leurs silos de données traditionnels et stagnants en pipelines de données dynamiques qui alimentent les charges de travail de nouvelle génération comme l'IA, le ML et le HPC. La plateforme de données WEKA® est une solution définie par logiciel qui a été spécialement conçue pour le cloud hybride dans l'ère de l'IA. Son architecture cloud-native avancée est optimisée pour résoudre les défis complexes liés aux données et permet d'améliorer les performances de 10 à 100 fois pour les charges de travail de nouvelle génération, que cette plateforme soit exécutée sur site, dans le cloud, en périphérie ou dans des environnements hybrides et multiclouds. WEKA alimente les percées dans le domaine de la recherche et de la découverte, et accélère les résultats commerciaux pour les principales entreprises mondiales, dont huit des 50 premières entreprises du classement Fortune. La société opère dans plus de 20 pays à travers le monde et est soutenue par des dizaines d'investisseurs de classe mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.weka.io ou rejoignez-nous sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. D'autres noms commerciaux utilisés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

