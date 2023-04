Le Rapport sur les réalisations liées aux données désagrégées de 2021-2022 de Statistique Canada décrit les progrès accomplis en matière de renseignements statistiques sur les divers groupes de population au Canada





OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, en publiant son Rapport sur les réalisations liées aux données désagrégées de 2021-2022 : des données de meilleure qualité pour une meilleure prise de décision, Statistique Canada répond une fois de plus à l'appel des Canadiennes et des Canadiens qui souhaitent avoir accès à des données détaillées pour éliminer les disparités entre les genres, le racisme et les barrières systémiques. Ce rapport décrit les progrès accomplis durant la première année de mise en oeuvre du Plan d'action sur les données désagrégées (PADD), qui vise à améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion de données représentatives des divers groupes de population au Canada.

Au budget de 2021, Statistique Canada a reçu 172 millions de dollars sur cinq ans et 36,3 millions de dollars par la suite pour répondre à l'appel des Canadiennes et des Canadiens qui souhaitent avoir accès à des données détaillées pour éliminer les obstacles systémiques avec lesquels certains groupes de population doivent composer, en mettant l'accent pour l'instant sur les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les personnes en situation de handicap.

Voici quelques exemples de ce qui a été accompli en 2021-2022 :

À l'issue d'un examen exhaustif, des améliorations ont été apportées à la collecte de données, à l'utilisation de méthodes et de sources de données de rechange, à l'élaboration de normes, aux initiatives de mobilisation et de collaboration et à la diffusion des résultats.

Des suppléments ont été ajoutés à l'Enquête sur la population active pour mieux examiner les expériences sur le marché du travail de différents groupes de population.

Dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, des données ont été recueillies au sujet des victimes et des auteurs présumés d'actes criminels pour mettre en lumière les expériences vécues par les Autochtones et les personnes racisées dans le cadre du maintien de l'ordre et du système de justice pénale.

La taille de l'échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a été augmentée pour appuyer la collecte de renseignements analytiques sur la santé mentale de divers groupes de population partout au Canada pendant la pandémie.

pendant la pandémie. L'accès à de nouvelles données et analyses a été assuré grâce à l'expansion du Carrefour de statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion et à la création du Centre de données municipales et locales qui sera bientôt mis en ligne. Ces deux plateformes fourniront des données sur certains indicateurs socioéconomiques et serviront de guichets uniques pour les utilisateurs de données à la recherche de données sur divers groupes de population et de données à l'échelle municipale.

Le PADD est une initiative pangouvernementale, dirigée par Statistique Canada, pour révéler les défis actuels auxquels sont confrontés les populations les plus vulnérables du pays et aider à créer un Canada plus équitable.

Citation :

Notre rapport sur les réalisations montre la manière dont Statistique Canada contribue, grâce à de meilleures données, à une meilleure compréhension des problèmes auxquels divers groupes de Canadiens sont confrontés dans leur vie quotidienne et des possibilités d'atteindre une plus grande équité pour tous.

-Anil Arora, statisticien en chef du Canada

