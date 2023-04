Québec alloue 2,4 G$ pour le nouveau Programme d'infrastructures municipales d'eau





QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer le nouveau Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, il permettra à toutes les municipalités de réaliser des travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées au bénéfice de leurs citoyennes et citoyens et de l'environnement.

Un programme mieux adapté aux besoins

Comme les projets d'infrastructures d'eau sont souvent complexes et nécessitent une planification à long terme, le PRIMEAU 2023 s'étalera sur 10 ans afin de garantir une plus grande prévisibilité dans les investissements gouvernementaux et de permettre un meilleur arrimage avec le milieu municipal. De plus, le taux d'aide financière maximal a été majoré dans chaque catégorie de projet, et un ajustement des paramètres financiers et des balises économiques sera fait tous les deux ans afin de tenir compte de l'évolution des coûts de construction dans le calcul de l'aide financière gouvernementale. Les sommes octroyées seront davantage adaptées aux différentes réalités des municipalités, villes, régies et agglomérations, quelle que soit leur taille. D'ailleurs, une enveloppe de 1 milliard de dollars est réservée aux grandes villes et une autre, de 1,4 milliard, aux municipalités de moins de 100 000 habitants.

Un programme qui valorise les bonnes pratiques

Le PRIMEAU 2023 s'inscrit dans la foulée des efforts gouvernementaux pour favoriser un aménagement durable du territoire, une utilisation responsable de l'eau potable et une meilleure gestion des actifs en eau. Les municipalités qui participent activement à ces chantiers auront accès à des taux d'aide bonifiés afin de promouvoir les bonnes pratiques; en ce sens, les leaders du monde municipal seront récompensés. Ainsi, à titre d'exemple, les municipalités pourront profiter de majorations du taux d'aide conditionnelles à leur engagement envers la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau. Une majoration sera également possible lorsqu'une municipalité réalisera un projet situé dans un milieu de vie à consolider, comme le préconise la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Cela permettra de développer les communautés davantage en cohérence avec les pratiques durables en aménagement du territoire.

Citation :

« Pour notre gouvernement, l'accès à des infrastructures d'eau de qualité est une priorité et cette annonce de 2,4 milliards de dollars en est la preuve. Les projets d'infrastructures municipales d'eau sont complexes, nécessitent des investissements majeurs et doivent être planifiés à long terme. C'est pour ces raisons que le nouveau PRIMEAU est mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui et donne tous les outils nécessaires au milieu municipal afin que les projets se concrétisent dans un esprit de saine gestion des actifs, tout en favorisant les meilleures pratiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Le PRIMEAU 2023 est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Tous les dossiers en analyse dans le cadre du PRIMEAU, de même que ceux ayant été présélectionnés mais n'ayant pas fait l'objet d'une promesse, pourront être transférés au PRIMEAU 2023. Pour ce faire, les municipalités sont invitées à présenter une nouvelle demande afin de bénéficier des modalités de ce nouveau programme.

Depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi 1,8 milliard de dollars pour soutenir le milieu municipal dans la réalisation de projets d'infrastructures d'eau.

Le gouvernement du Québec, en partenariat avec les associations municipales, vise à ce que chaque municipalité se dote, d'ici 2026, d'un plan de gestion des actifs en eau. Pour ce faire, au cours des prochains mois, des outils seront mis à la disposition des municipalités pour les accompagner dans cette démarche.

L'eau est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la Stratégie et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau.

Rappelons que le gouvernement du Québec a publié la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, qui propose une vision stratégique ambitieuse pour bâtir et habiter nos milieux de vie de façon optimale et durable.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

17 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :