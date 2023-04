OPEX s'associe à Advanced Robotics pour fournir des solutions innovantes d'automatisation d'entrepôt en Hongrie





OPEX® Corporation, un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions d'automatisation des documents, du courrier et des entrepôts, s'est associé à Advanced Robotics Zrt., un intégrateur de technologies basé en Hongrie.

Advanced Robotics, qui a été autorisé à vendre les produits OPEX Perfect Pick® ? un système goods-to-person automatisé de stockage et de récupération des marchandises (AS/RS), et Sure Sort® ? une solution compacte de tri de petits objets ? va devenir le premier partenaire d'OPEX en Europe à installer Perfect Pick.

En 2024, Advanced Robotics installera trois allées Perfect Pick chez un de ses clients clés, une entreprise hongroise dont le siège est à Budapest.

« Parce qu'elle allie évolutivité et faible encombrement, Perfect Pick est la solution idéale pour l'exécution des commandes du commerce électronique et la micro-expédition, a déclaré Nicolas Dewit, directeur du développement, région EMEA, division OPEX Warehouse Automation. Perfect Pick exploite l'espace vertical de l'entrepôt, ce qui augmente le débit, la fiabilité et l'efficacité. »

« Nous sommes ravis de nous associer à OPEX. Grâce à ce partenariat, nous allons remplir encore mieux notre mission : fournir à nos clients les meilleures solutions pour leurs activités, a déclaré Attila Nemeth, PDG d'Advanced Robotics. Perfect Pick offre, en particulier, des avantages uniques qui complètent notre portefeuille d'automatisation goods-to-person. »

Outre un encombrement réduit, Perfect Pick propose les véhicules intelligents et sans fil iBOTtm qui accèdent efficacement au stockage dans une seule allée contrairement aux autres systèmes de navette et se déplacent autour du rack de stockage à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 1 000 doubles cycles par heure.

Le mur de rangement automatisé OPEX Sure Sort est une solution évolutive, configurable et économique de tri automatisé de petits articles qui réduit le nombre de contacts excessifs liés aux autres trieurs. Sure Sort est utilisé par les principaux détaillants, les entreprises 3PL (logistique tierce partie) et les distributeurs pour qui il est essentiel de disposer de systèmes de gestion des commandes, de tri des colis et d'une logistique des retours rentables et précis.

OPEX présentera ses solutions d'automatisation d'entrepôt dans le cadre de LogiMAT, le plus grand salon international de solutions intralogistiques et de gestion des processus organisé en Europe, qui se tiendra du 25 au 27 avril à Stuttgart, en Allemagne.

OPEX réinvente sans cesse les technologies d'automatisation pour aider les clients à relever leurs défis commerciaux les plus importants, aujourd'hui et à l'avenir. Depuis une cinquantaine d'années, OPEX est le partenaire de confiance qui collabore étroitement avec ses clients pour élaborer des solutions personnalisées et évolutives qui transforment leur façon de gérer leurs activités.

À propos d'Advanced Robotics

Advanced Robotics est un intégrateur de systèmes technologiques basé à Budapest (Hongrie). La Société, qui possède plus de vingt ans d'expertise des TI, est spécialisée dans la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation de solutions Usine 4.0. Advanced Robotics se concentre principalement sur des solutions logistiques intelligentes uniques pour les marchés régionaux hongrois et PECO, en s'appuyant sur la robotique de pointe et les technologies basées sur l'IA pour faciliter les opérations logistiques dans les entrepôts et les usines tout en économisant du temps, de l'énergie et de l'argent.

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions exclusives et innovantes d'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. La Société, dont le siège social est situé à Moorestown, New Jersey (États-Unis), dispose d'installations à Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), ainsi qu'en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie. OPEX emploie plus de 1 600 personnes qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour relever les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

17 avril 2023 à 08:55

