Desjardins Société de placement élargit sa gamme en investissement responsable en offrant de nouvelles catégories de parts pour trois Fonds Desjardins SociéTerre





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Desjardins rend sa gamme de fonds de placement SociéTerre plus accessible avec l'ajout de nouvelles catégories de parts destinées aux particuliers pour trois Fonds Desjardins SociéTerre, des fonds de placement responsables sans énergie fossile. Cette nouveauté renforce la position de Desjardins en tant que chef de file de l'investissement responsable (IR) au Canada.

« Parce que l'investissement responsable fait partie des solutions d'avenir en finance, nous sommes fiers de proposer à nos membres et clients de nouvelles solutions qui non seulement leur permettront de poursuivre dans la voie de l'autonomie financière, mais qui en plus contribueront à un avenir plus durable pour tous », a déclaré Éric Landry, vice-président Solutions de placement chez Desjardins.

Avec le lancement de nouvelles catégories de parts pour les trois Fonds Desjardins SociéTerre ci-dessous, Desjardins Société de placement inc. (DSP), le gestionnaire des Fonds Desjardins, permet à un plus grand nombre d'investisseurs de profiter de solutions de portefeuilles diversifiées, potentiellement performantes et répondant à leurs attentes en investissement responsable. De plus, cette évolution vient enrichir l'offre actuelle de Desjardins en IR grâce à des produits axés sur le revenu qui visent à répondre aux besoins des membres et clients à la recherche de flux monétaires réguliers.

DSP présente l'évolution de son offre de fonds de placement SociéTerre dans le tableau ci-dessous.

Fonds Desjardins SociéTerre Catégories* disponibles

avant le 17 avril 2023 Catégories* disponibles

depuis le 17 avril 2023 Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes W, I A, T, C, R, F, S, D, W, I Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme W, I A, C, F, D, W, I Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu W, I A, C, F, D, W, I *A et T : principalement distribuées dans le réseau des caisses. C, R, F et S : principalement distribuées dans les réseaux d'intermédiaires et dans le réseau Service Signature Desjardins. D : principalement distribuée dans le courtage à escompte (p. ex., Disnat). I : réservée à l'utilisation des Portefeuilles SociéTerre et de Desjardins Sécurité financière. W : principalement distribuée dans le réseau Service Signature Desjardins.

Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes

L'objectif de ce fonds est de procurer un revenu, notamment sous forme de dividendes, et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents. Le fonds a recours à une approche d'investissement responsable. Le sous-gestionnaire de portefeuille du fonds est Sarasin & Partners LLP.

Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme

L'objectif de ce fonds est de procurer un revenu régulier à court terme ainsi qu'une sécurité accrue du capital en investissant principalement dans divers titres de créance à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada et, accessoirement, dans des titres de créance étrangers. Le fonds a recours à une approche d'investissement responsable. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA).

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu

L'objectif de ce fonds est de procurer un revenu élevé et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'émetteurs canadiens, notamment des actions ordinaires et/ou privilégiées de sociétés qui versent des dividendes, des parts de fiducies de placement immobilier et des parts de fiducies de revenu. Le fonds a recours à une approche d'investissement responsable. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA).

Rappelons que la gamme SociéTerre n'investit pas dans les entreprises dont une part importante des revenus provient de l'extraction ou de la production de pétrole, de gaz naturel et de charbon thermique, de l'exploitation d'infrastructures dédiées au transport ou à l'entreposage de pétrole et de gaz, du raffinage de pétrole ou de la production d'énergie à partir de charbon. Pour plus de détails : Politique d'investissement responsable, Fonds Desjardins, mai 2022.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc. (DSP), gestionnaire des Fonds Desjardins, est l'un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,25 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2022. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale. Ceux-ci sont mandatés par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, et représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est l'un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif total de 407,1 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

17 avril 2023 à 08:30

