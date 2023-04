Suspension de la négociation par l'OCRCVM - AIMF.P

Desjardins rend sa gamme de fonds de placement SociéTerre plus accessible avec l'ajout de nouvelles catégories de parts destinées aux particuliers pour trois Fonds Desjardins SociéTerre, des fonds de placement responsables sans énergie fossile. Cette...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : FluroTech Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : TEST Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 15 AM L'OCRCVM peut prendre la décision...