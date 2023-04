Résultats des élections 2023 au conseil d'administration de l'Ordre des CRHA





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier d'annoncer le renouvellement du mandat de Sophia Nardelli, CRHA pour la région 2 (Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides), ainsi que l'élection de deux nouveaux membres à son conseil d'administration: Marc-Olivier Allard, CRIA pour la région 5 (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) et Guylaine Landry, CRHA pour le secteur universitaire. Leur mandat est d'une durée de trois ans.

«?À titre de président du conseil d'administration, je remercie les administrateurs sortants, qui ont consacré beaucoup de temps ces dernières années à la mission de protection du public de notre Ordre et ce, dans un contexte pandémique. Il est important de souligner également le dévouement et l'intérêt de l'ensemble des candidats aux élections cette année. Les professionnels CRHA et CRIA ont eu l'occasion de voter pour des candidats aux parcours et aux profils hautement diversifiés et qualifiés. Enfin, je souhaite chaleureusement la bienvenue aux nouveaux administrateurs élus et leur souhaite le meilleur succès pour les prochaines années à titre d'administrateurs de notre ordre professionnel,?» a commenté Philippe de Villers, CRHA, président du conseil d'administration.

Membres du conseil d'administration 2023-2024

Philippe de Villers , CRHA (Présidence et région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec)

, CRHA (Présidence et région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec) Katy Langlais , CRHA (Région 1 - Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

, CRHA (Région 1 - Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) Sophia Nardelli , CRHA (Région 2 - Outaouais, Laval , Lanaudière, Laurentides)

, CRHA (Région 2 - Outaouais, , Lanaudière, Laurentides) Manon Perreault , CRHA (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec)

, CRHA (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec) Noelle Dorothée Emessiene , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Charles Baribeault , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Benjamin Gauthier , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Julie Moreau , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Marc-Olivier Allard , CRIA (Région 5 - Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches)

, CRIA (Région 5 - Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches) Guylaine Landry , CRHA (Secteur universitaire)

, CRHA (Secteur universitaire) Rémi St-Gelais , CRIA (Secteur syndical)

, CRIA (Secteur syndical) M e Martine Arial (nommée par l'Office des professions)

(nommée par l'Office des professions) Pascal Blanchette , ing. (nommé par l'Office des professions)

, ing. (nommé par l'Office des professions) Gladimy Telus (nommé par l'Office des professions)

(nommé par l'Office des professions) Sylvia Morin , IAS.A (nommée par l'Office des professions)

À propos de l'Ordre

Regroupant 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA|CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

