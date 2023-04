La Serre Concorde, la dernière production des finissant.e.s du Conservatoire d'art dramatique de Montréal





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) retourneront sur les planches du Théâtre Rouge pour la dernière production de leur parcours. La serre Concorde sera présentée du 28 avril au 6 mai, dans une mise en scène de Véronique Côté et une chorégraphie de Jadson Caldeira.

La serre Concorde est un lieu abandonné où les adolescent.e.s d'un quartier se réfugient pour fêter, vivre. Une soirée tourne au drame : on pense avoir aperçu un corps dans un puits au fond de la serre... Cette oeuvre phare de Jordan Tannahill, un des jeunes dramaturges canadiens les plus prometteurs de sa génération, permet d'offrir un défi d'ampleur pour les jeunes interprètes. Ce thriller complexe aborde la quête de sens et propose le récit d'une génération qui cherche à être du bon côté du monde.

La mise en scène de Véronique Côté propose une atmosphère subtile qui offre la possibilité d'entrevoir les réflexions profondes qui marquent l'adolescence : « Une pièce comme une rencontre, une danse, une collision avec l'énergie vitale de l'adolescence, cette époque où les corps et les coeurs irradient dans le noir. Parce que j'avais envie de convoquer ces lumières, de les voir bouger dans l'espace, et de suivre leur trace en nous. », explique-t-elle.

Cette production est rendue possible grâce au travail important de Jérémie Roy à l'assistance à la mise en scène, Yves Morin à la conception sonore, Martin Sirois à la conception des éclairages et du décor et d'Érica Smith à la conception des costumes.

La serre Concorde rassemble le talent des 10 finissant.e.s du CADM : Xavier Bergeron, Clara Bernardo, Kévin Boucher, Thomas Delorme, Joephillip Lafortune, Félix Paquette-Côté, Caroline Payeur, Léa Roy, Émie Thériault et Amaryllis Tremblay. Elle illustre à merveille le perfectionnement que ces comédiens et comédiennes sont venus chercher dans la formation en Jeu de trois ans qu'ils terminent.

DATES

28, 1er au 6 mai | 19 h 30

29 avril | 15 h

LIEU

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien

Montréal

BILLETTERIE

16 $ adulte | 12 $ aîné | 8 $ étudiant

Billetterie en ligne

Renseignements : 514 873-4283 poste 313

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au coeur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Montréal

17 avril 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :