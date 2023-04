/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre responsable Chantal Rouleau fera une annonce concernant le programme Soutien à l'action bénévole/





GRANBY, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce importante à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, ainsi que de Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi.

Date : Lundi 17 avril 2023



Heure : 10 h



Lieu : Granby (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

