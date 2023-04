Un dirigeant arabe élabore un riche ouvrage historique sur la France en langue arabe afin de sensibiliser la région à la contribution inestimable de ce pays en faveur de la civilisation occidentale





Le Souverain de Sharjah a compilé un ouvrage sur l'histoire culturelle de la République française à partir de 8,000 titres rares

Sharjah, Émirats arabes unis, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Son Altesse le Cheikh Dr. Sultan bin Muhammad AlQasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et Souverain de Sharjah, est un érudit et historien arabe de premier plan qui a grandement contribué à la documentation de l'histoire culturelle française du point de vue des peuples arabes.

L'historien a récemment reçu la Légion d'honneur, avec le grade de commandeur, l'une des plus hautes distinctions nationales de la République française, en reconnaissance de ses efforts pour renforcer les relations de coopération entre la République française et Sharjah dans divers domaines, en particulier la culture. Cette distinction a été décernée au Souverain de Sharjah par Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, et remise par Nicolas Niemtchinow, ambassadeur de la République française aux Émirats arabes unis.

Son Altesse travaille actuellement sur l'écriture d'un ouvrage complet, dont le premier chapitre s'intitule « Le siècle des Lumières ». Ce chapitre, qui se concentre sur le XVIIIe siècle, époque qui a établi les bases de la société occidentale, revient sur les contributions de Denis Diderot, créateur de l'Encyclopédie avec D'Alembert, et des philosophes libéraux de ce siècle, notamment Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, quant à la conduite de ce mouvement qui a façonné le monde occidental tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Son Altesse explorera le reste des XVIIIe et XIXe siècles à travers les deux chapitres suivants, avant de rédiger le quatrième chapitre intitulé «Controverses sur la mondialisation et l'exception culturelle», qui détaillera tout ce qui a trait à la mondialisation et au rôle de la France à cet égard.

«La France, à la tête de l'Union européenne, a commencé à défendre vigoureusement le concept d'exception culturelle, et elle l'a emporté. De mon côté, je publierai ce livre en arabe pour initier tous les Arabes à la culture française», a déclaré Son Altesse.

«En 2003, la République française m'a décerné l'Ordre des Arts et les Lettres de la République française, avec le grade de Chevalier Commandeur. J'ai considéré cet honneur comme un mandat pour continuer à promouvoir la culture, et j'ai évoqué le rôle pionnier de la République française dans l'édification intellectuelle et la communication civilisée, ainsi que ses contributions au domaine culturel, à la traduction et à la littérature, et à la diffusion des concepts de liberté et de justice», a ajouté Son Altesse.

Depuis ce jour, Le Souverain de Sharjah a commencé à rassembler tout ce qui a été écrit sur l'histoire culturelle de la République française, en utilisant les ouvrages de l'Institut d'Égypte du Caire. «J'ai rassemblé près de 8,000 titres rares en français et j'ai décidé de créer un institut scientifique pour ces livres à Sharjah, semblable à l'Institut français d'Égypte», a ajouté Son Altesse, précisant avoir fait don de toute sa collection à l'Institut d'Égypte après qu'il ait été réduit en cendres par un violent incendie en décembre 2011.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2055374/Sharjah_book_authority.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2055373/Sharjah_book_authority.jpg

