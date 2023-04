GT Travel : Une nouvelle expérience de voyage de luxe





Le 8 mars 2023, GT Travel a uni ses forces à celles de la Paris Global Elite Chinese Association (Institut international du bien-être, IIWB) et de SKEMA Business School en France pour signer un accord de coopération stratégique, créant ainsi une plateforme internationale pour cultiver les talents chinois exceptionnels et promouvoir la modernisation des équipes de personnel liées à l'étranger.

GT Travel (GTTRAVEL & TOUR SDN. BHD.) a été créée à Kuala Lumpur, en Malaisie, en 2013, et se concentre sur le développement de services de voyage personnalisés haut de gamme. D'une part, GT Travel a son siège dans le South Mansha MSC Multimedia Super Corridor, avec un fort soutien du gouvernement malaisien, ce qui permet une intégration innovante de la technologie numérique et du tourisme pour transformer le modèle touristique traditionnel en une direction de boutique de niche haut de gamme. D'autre part, GT Travel dispose de ressources touristiques haut de gamme de grande qualité dans plus de 20 pays à travers le monde, offrant des activités touristiques, sociales et commerciales personnalisées pour des clients haut de gamme, ce qui en fait un choix incontournable pour les hommes d'affaires internationaux et les célébrités qui souhaitent élargir leur carrière personnelle et leurs cercles sociaux par le biais du tourisme.

Le projet "Golden Lock Travel" est une autre réalisation exceptionnelle de GT Travel dans l'ère post-pandémique. Contrairement au modèle de voyage traditionnel "superficiel", la caractéristique unique du projet Golden Lock Travel est la création d'une expérience de voyage "immersive" qui permet aux touristes de s'affranchir du rôle de "spectateurs" et du processus de voyage de type "check-in", et d'adopter le point de vue d'un résident local, avec son propre lieu de résidence, ses amis et ses activités de loisirs, et de s'immerger dans la communauté locale pour profiter d'une expérience de voyage plus pure et plus profonde. Oublier les soucis et profiter de l'authenticité dans un environnement privilégié, tel est le véritable "voyage de l'âme". Actuellement, le projet Golden Lock Travel a lancé six itinéraires de voyage sur trois continents, dont trois en Amérique du Nord, deux en Malaisie et un en Italie, afin de répondre aux différents besoins des voyageurs. En outre, Golden Lock Travel a formé une alliance industrielle avec le "Luxury Living Art Museum" et a signé un accord de coopération avec 17 villes où sont situés les premiers magasins phares du "Luxury Living Art Museum", développant conjointement une nouvelle civilisation sociale en se connectant aux ressources des projets de luxe mondiaux.

Pendant le Festival de Cannes en 2023, GT Travel organisera un gala de charité en collaboration avec l'association IIWB.

17 avril 2023 à 05:15

