yeedi définit la tendance de l'industrie des robots aspirateurs avec Floor 3 Station





Doté d'une option d'auto-nettoyage, yeedi Floor 3 Station brise le stéréotype des aspirateurs robots par son design et ses performances

PARIS, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- yeedi, fondée par ECOVACS Robotics Inc, a lancé yeedi Floor 3 Station (robot aspirateur et serpillière). yeedi a assis sa réputation auprès des clients mondiaux grâce à la fiabilité de ses produits et à leur prix abordable avec les modèles précédents. Floor 3 Station est une nouvelle surprise proposée par yeedi cette année. Successeur du robot de nottoyage de yeedi le plus reconnu en Europe, Floor 3 Station combine l'esthétique et les fonctions pour offrir aux clients une nouvelle ère d'expérience de nettoyage robotisé.

« De plus en plus de robots sont associés à une station pour offrir des expériences de nettoyage sans intervention manuelle. Il est difficile de négliger leur existence dans la maison, c'est pourquoi la conception des produits est devenue de plus en plus importante. Nous avons également remarqué que les clients attendent aujourd'hui des aspirateurs robots qu'ils s'attaquent à davantage de tâches de nettoyage et estiment que le combo aspirateur et serpillière de base est insuffisant ». Gary Li, directeur général des ventes et du marketing chez yeedi, a déclaré : « yeedi apporte un tout autre niveau d'expérience de nettoyage avec yeedi Floor 3 Station. Cet appareil est doté d'une puissance d'aspiration de 5 100 Pa et a hérité du système éprouvé de nettoyage à double puissance de la station de nettoyage lancée l'année dernière. Ce modèle avec un design harmonieux et luxueux va de pair avec une esthétique moderne pour apporter vitalité, simplicité et élégance à l'espace de vie. »

Découvrez yeedi Floor 3 Station : le robot de nettoyage ultime vient d'être amélioré - une mise à niveau complète pour yeedi mop station

Quand la fonction rencontre l'esthétique

Ne faites plus de compromis entre performance et esthétique. yeedi Floor 3 Station est doté d'un corps en céramique blanche agrémenté de motifs en or rose pour illuminer votre intérieur, sa finition polie dégage une impression de qualité supérieure à chaque coup d'oeil et à chaque contact, et l'éclairage réactif du robot et l'éclairage décoratif de la station apportent de la vie dans votre espace.

Restaurez la beauté originelle de votre sol

Le système de nettoyage par rotation à double puissance nettoie le sol avec vigueur, éliminant même les taches de la veille facilement. Une aspiration de 5100Pa à la pointe de la technologie permet d'aspirer la saleté en toute simplicité pour que votre sol brille comme un sou neuf.

Cartographie rapide et évitement des obstacles en 3D

yeedi mémorise le plan de votre maison en 5 à 10 minutes grâce à la technologie de navigation 3D ToF et d'évitement des obstacles. Il esquive également les objets du quotidien sur son chemin et détecte les espaces étroits pour éviter de rester coincé. Son corps ultra-fin de 84 mm lui permet d'atteindre davantage de recoins.

Lavage et séchage automatique des serpillières

yeedi Floor 3 Station lave automatiquement les serpillières pour s'assurer qu'elles sont toujours propres. De plus, elle les sèche à chaud lorsque le nettoyage est terminé pour éviter la formation d'odeurs.

Prix et disponibilité

yeedi Floor 3 Station est disponible au prix de 799,99 euros sur Amazon . Il est aussi disponible sur plusieurs canaux : eBay , et Manomano .

À propos de yeedi

Dans un monde d'aspirateurs robots hors de prix qui ne répondent pas à vos besoins, yeedi est là pour apporter facilité et plaisir dans votre routine de nettoyage grâce à une technologie avancée d'aspirateur robot.

Rendre le nettoyage automatisé accessible

Conformément à sa mission « Robotique pour tous », ECOVACS Robotics Inc. a créé la marque yeedi pour proposer des robots de nettoyage de sols pour le marché de masse et rendre les expériences de nettoyage automatisé accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Révolution de l'expérience de nettoyage grâce à une innovation pragmatique.

yeedi adopte le principe « fonctionnalité + innovation » comme ligne directrice du comportement de la marque et cherche toujours la meilleure voie à suivre. S'appuyant sur les principales demandes des utilisateurs, yeedi entend réduire le coût, la complexité et les obstacles des robots de nettoyage des sols, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages du nettoyage automatisé des sols.

Contact pour les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050396/yeedi_Floor_3_Station.jpg

17 avril 2023 à 05:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :