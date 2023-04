InfiRay® fait ses débuts à la Foire de Hanovre 2023





YANTAI, Chine, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (ci-après désignée « InfiRay ® »), une marque leader dans le secteur de l'imagerie thermique, s'est montrée très en vue à la Foire de Hanovre 2023 en Allemagne. InfiRay ® a présenté ses technologies innovantes et mis en avant ses produits d'imagerie thermique sur le stand A52 du hall 11 du Palais des congrès de Hanovre, en Allemagne.

InfiRay présentera une série de dispositifs d'imagerie thermique infrarouge, apportant des solutions d'application infrarouge systématique dans le domaine de la fabrication industrielle. La gamme de produits d'imagerie thermique portatifs InfiRay vient de lancer plusieurs appareils avec des résolutions et des champs de vision différents, afin de couvrir les différents besoins de différentes applications dans différentes industries. De plus, la première caméra d'imagerie thermique portative 1280x1080 d'InfiRay sera dévoilée à la Foire de Hanovre, intégrant diverses fonctions intelligentes et apportant un fort impact visuel. Elle a remporté le prix allemand Red Dot Design Award 2023. En plus des caméras de surveillance en ligne 256x192 originales, InfiRay a développé le détecteur d'imagerie thermique 384x288 dans une machine à carte compacte pour satisfaire la demande de surveillance en ligne des clients et fournir des options d'image haute définition. InfiRay peut fournir des équipements de surveillance en ligne et des solutions de soutien avec différentes résolutions pour la mise au point fixe, la méthode de mise au point électrique et la haute température. InfiRay apportera également des caméras d'imagerie thermique au gaz, qui peuvent détecter les composés organiques volatils tels que le CH4 et le SF6 requis pour l'électricité.

InfiRay offre de nombreuses fonctionnalités, de nouvelles expériences et des solutions systématiques, alors restez à l'écoute.

