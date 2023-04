La BBFW porte la créativité et l'activité de la mode nuptiale mondiale à son plus haut niveau d'expression





BARCELONE, Espagne, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Barcelone s'affirme de plus en plus comme la capitale mondiale de la mode nuptiale. Un leadership qui sera prouvé une fois de plus du 19 au 23 avril lors de la célébration de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), un événement de référence pour les grandes marques internationales du secteur, les talents émergents et les entreprises de haute couture qui présentent leurs créations pour la prochaine saison 2024. Le podium, avec les défilés de 34 créateurs et ELIE SAAB comme protagoniste, fera avancer les tendances tandis que le salon, avec plus de 350 marques exposantes, favorisera les contacts commerciaux et d'affaires avec des acheteurs et des distributeurs de 90 pays.

La BBFW commencera par le défilé, où 34 créateurs de 15 pays présenteront leurs nouvelles collections pendant 4 jours. Les nouvelles collections des leaders espagnols de la mode nuptiale tels que Jesús Peiró, Rosa Clarà, Atelier Pronovias, Nicole Milano, Isabel Sanchis, Sophie et Voilà, Yolancris, Marco & María et Ramón Sanjurjo seront exposées. Au niveau international, Cymbeline (France) ; Agnieszka Swiatly (Pologne) ; Marylise & Rembo Styling et Carta Branca (Belgique) ; The Atelier Couture by Prof. Jimmy Choo (Malaisie) ; Julia Kontogruni (Bulgarie) ; Demetrios et Carlo Pignatelli (Italie) ; Modeca (Pays-Bas) ; Joli Poli (Vietnam) ; Wona Concept & Eva Lendel (Ukraine) ; Madeline (États-Unis) ; ou encore Ines di Santo (Canada).

ELIE SAAB en vedette

Par ailleurs, ELIE SAAB, la marque libanaise de haute couture appréciée des stars sur le tapis rouge et des rois d'Europe et du Moyen-Orient, présentera en première mondiale sa collection nuptiale en exclusivité à Barcelone, le 19 avril, lors d'un événement spécial.

Et du défilé aux affaires. Outre le défilé, le salon réunira plus de 350 marques de 34 pays. En plus de l'Espagne, deuxième exportateur mondial de mode nuptiale, les États-Unis, la France, l'Italie, la Pologne et les Pays-Bas sont les pays qui comptent le plus grand nombre d'exposants à la BBFW. Environ 30 % des marques participent pour la première fois au salon, attirées par le haut niveau d'attractivité de l'événement (70 % des visiteurs sont internationaux) et par son efficacité prouvée dans la conclusion de ventes, étant donné qu'il s'agit d'un leader mondial du secteur.

De même, dans le but d'accroître les opportunités commerciales pour les marques exposantes, la BBFW a invité directement des acheteurs stratégiques et des prescripteurs d'Italie, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Portugal, des États-Unis, de Chine, du Brésil, du Japon, de Corée du Sud, du Mexique et d'Asie du Sud-Est par le biais de divers programmes d'internationalisation.

