S'Young International célèbre l'ouverture de son campus, S'YOUNG CITY, et accueille davantage de marques mondiales sur le marché chinois





SHANGHAI, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- S'Young International (« S'YOUNG »), l'initiateur du modèle de coopération CP (China Partner), a tenu une grande cérémonie de relocalisation le 14 avril 2023 pour inaugurer officiellement son nouveau campus, S'YOUNG CITY, situé à Changsha, dans la province du Hunan.

S'YOUNG CITY est située sur le site d'un ancien monument dédié à Guan Yu, personnage historique renommé de la période des Trois Royaumes en Chine (220-280 après J.-C.). Dans la culture traditionnelle chinoise, Guan Yu est considéré comme le symbole de nobles qualités telles que la droiture, l'amitié et la confiance, qui constituent également le concept central de la coopération entre S'YOUNG et ses partenaires de marque.

De plus, Guan Yu est vénéré comme le « Dieu de la Fortune » et a été vénéré par les Chinois du monde entier pendant des millénaires. Il y a environ 1 700 ans, Guan Yu a été captivé par le paysage pastoral pittoresque de cet endroit et n'a pas pu s'empêcher de descendre de cheval pour découvrir l'atmosphère culturelle et le mode de vie merveilleux qui y règnent. Aujourd'hui, S'YOUNG CITY s'est établie ici, incarnant la culture d'entreprise « Travail heureux, vie passionnée » en construisant cinq campus en un, afin d'offrir aux consommateurs chinois et aux marques internationales une expérience améliorée.

En 2018, S'YOUNG International a été officiellement fondé à Shanghai, le centre économique de la Chine, avec un bureau de centaines d'employés sur Huaihai Road, situé au centre de Shanghai. La Chine est un marché gigantesque qui compte 1,4 milliard d'habitants et dont la structure urbaine est très diversifiée. Les villes de niveau 1 telles que Pékin et Shanghai ne représentent que 5 % de la population totale, tandis que de nouvelles villes de niveau 1 telles que Changsha, Chengdu, Chongqing et Wuhan émergent rapidement. S'YOUNG CITY est située à Changsha car les nouvelles villes de niveau 1 et 2 représentées par Changsha ont une population urbaine de près de 500 millions d'habitants et sont plus proches de l'atmosphère de vie de la grande majorité des résidents urbains en Chine. Dans cette ville, S'YOUNG pourra s'intégrer dans l'immense population urbaine et mieux répondre aux habitudes de vie de la plus grande population urbaine de Chine, ainsi que mieux servir et se rapprocher d'un plus grand nombre de consommateurs sur le marché de la consommation de produits de beauté, qui est en pleine expansion.

S'YOUNG CITY est un espace communautaire ouvert et complet. Outre les fonctions de bureau, le campus dispose également de divers services publics, d'installations de divertissement et d'une écologie verte, dans le but de créer un environnement permettant aux employés de se concentrer sur un travail efficace et un mode de vie sain et équilibré.

Campus d'intégration : un campus de loisirs ouvert 24 heures sur 24 qui intègre la vie culturelle de la ville

En tant qu'entreprise axée sur les citadins et fournissant des produits de beauté diversifiés à l'échelle mondiale, S'YOUNG recherche la perspective et l'expérience ultime de l'utilisateur et intègre le concept du « client d'abord » dans la conception de S'YOUNG CITY. S'YOUNG CITY s'intègre intelligemment à la communauté environnante et ouvre un parc de loisirs 24 heures sur 24 pour les résidents de la communauté, offrant des installations de loisirs aux utilisateurs de la communauté pour qu'ils découvrent la culture de S'YOUNG. En même temps, elle permet à S'YOUNG International de rester en contact étroit avec son groupe cible d'utilisateurs ancrés dans la vie urbaine au cours de leur travail quotidien.

Campus pluripotent : faites l'expérience agréable d'un campus jeune et diversifié

S'YOUNG CITY dispose d'un espace de vie pouvant accueillir jusqu'à mille personnes pour partager des repas, et est également équipé d'un terrain de football, d'un court de tennis, d'un terrain de basket-ball, d'un studio de danse, d'un centre de SPA, d'une bibliothèque et d'autres installations diverses afin de fournir un espace communautaire global où les employés peuvent adopter un mode de vie jeune et énergique.

De plus, S'YOUNG CITY offre un large éventail de cultures mondiales à découvrir. Le campus ne se contente pas de présenter la marque de café britannique Costa Coffee, il fait également venir de Londres une cabine téléphonique des années 1970 pour recréer une scène de rue britannique classique. Par ailleurs, des plantes de Grasse, dans le sud de la France, ont été utilisées pour créer le « jardin de Grasse », qui dégage un fort parfum français et une atmosphère artistique.

Campus oxygène : créer un environnement de bureau avec un « bar à oxygène naturel » pour soulager le stress au travail

S'YOUNG CITY est équipé d'un « système central de cascade d'oxygène et d'air ionique » conçu sur mesure pour améliorer la qualité de vie des employés. Toutes les salles de réunion sont équipées de systèmes à oxygène et à ions négatifs, qui permettent d'augmenter rapidement la teneur en oxygène à l'intérieur jusqu'au niveau d'un bar à oxygène forestier et de créer un environnement de travail naturel semblable à un bar à oxygène, où les employés peuvent se plonger dans leur travail. L'environnement respiratoire frais fourni par le système peut également réduire la fatigue au travail et fournir une atmosphère rafraîchissante pour le brainstorming et l'inspiration.

Campus artistique : retracer le temps, relier les nations, créer un foyer d'art exclusif S'YOUNG

Sur le campus, S'YOUNG a créé une « forêt des talents » exclusive pour les « diplômés S'YOUNG » qui travaillent dans l'entreprise depuis plus de 8 ans. Ici, 183 « diplômés S'YOUNG » ont personnellement planté un ginkgo symbolisant la résilience et le sang-froid, commémorant les 1 464 années de jeunesse qu'ils ont apportées ensemble à S'YOUNG. En outre, la ville de S'YOUNG a également créé la « forêt de la marque » pour les partenaires, cultivé des arbres avec de l'eau et de la terre provenant de 19 pays, créé une sculpture de chèvre de création internationale avec de l'eau et de la terre provenant de 2 857 endroits dans le monde, et créé la galerie d'art S'YOUNG avec 17 oeuvres d'art créées par des partenaires mondiaux et 4 000 employés.

S'YOUNG a conçu « Researching & Exploring » et le « Ruban du temps S'YOUNG » qui reflètent la quête incessante de technologie des employés et l'esprit de 60 ans d'innovation et d'esprit d'entreprise continus.

Campus pur : promouvoir les technologies à faible émission de carbone et créer un espace vert

S'YOUNG répond activement aux objectifs de développement durable des Nations unies, en utilisant de nouveaux concepts de développement pour créer une communauté humaine verte et durable. S'YOUNG promeut vigoureusement l'application de l'énergie propre et introduit des projets photovoltaïques qui dureront 25 ans et peuvent réduire les émissions de dioxyde de carbone de près de 2 300 tonnes par an, avec une réduction totale du carbone de 57 500 tonnes. Dans le même temps, le campus devrait fournir à la société plus de 3 millions de kilowattheures d'électricité verte en utilisant des ressources énergétiques renouvelables, et contribuer à la construction d'une nation plus verte avec une faible émission de carbone et une protection de l'environnement.

S'YOUNG CITY a construit des communautés urbaines durables avec le concept de cinq campus en un, à partir des valeurs d'intégration, de pluripotence, d'oxygène, d'art et de durabilité. S'YOUNG CITY accueille des marques du monde entier et aide les marques internationales à entrer en contact avec un large groupe de consommateurs chinois, en les aidant à répondre à leurs besoins divers et à faire l'expérience de cultures différentes grâce à l'utilisation de diverses marques.

À propos de S'Young International

S'Young International, le pionnier du modèle de coopération CP, est une plateforme ouverte axée sur le numérique qui permet aux marques de beauté mondiales d'accéder et de se connecter au marché chinois en fournissant une solution complète qui se concentre sur leur développement dans toutes les dimensions, omnicanal et tout au long du cycle de vie. S'Young International a maintenant coopéré avec plus de 50 marques de beauté dans le monde.

17 avril 2023 à 00:07

