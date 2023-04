FOTON livre son 11 millionième véhicule, se distinguant à titre de chef de file du marché mondial avec une nouvelle énergie et une technologie intelligente





PÉKIN, 16 avril 2023 /CNW/ - Du 11 au 14 avril, la Foton Global Partners Conference 2023, dont le thème est «TOGETHER WIN FUTURE» (Ensemble pour conquérir l'avenir), se tenait à Pékin, en Chine. Plus de 110 distributeurs principaux de 23 pays ont participé à l'événement. Lors de la conférence principale, le 13, FOTON a organisé la cérémonie de livraison de son 11 millionième véhicule mondial.

En fait, FOTON a dépassé les 10 millions de ventes mondiales en 2021, devenant le premier à atteindre ce niveau dans le plus court laps de temps, soit seulement 25 ans. Au cours des deux dernières années, dans un contexte de ralentissement économique au niveau mondial, la stratégie en deux temps de « moteurs à combustion interne et de véhicules électriques à batterie » de FOTON, a commencé à porter ses fruits.

La réserve de nouvelles technologies énergétiques de FOTON est à l'origine de l'amélioration de l'ensemble de sa gamme de produits, comme en témoigne la mise en marché de son nouveau produit. Le système d'alimentation de TUNLAND V comprend des systèmes électriques hybrides, électriques et à autonomie étendue, avec une structure de châssis qui adopte un châssis avant à double triangulation et multibras à haute performance à l'arrière, TUNLAND V répond aux exigences en matière de performance hors route, de charge élevée, d'intelligence et de confort d'une voiture de luxe.

En ce qui concerne les véhicules à carburant, grâce à l'avantage concurrentiel de la chaîne d'énergie de base « SuperPowerTrain », avec Foton Cummins, Foton ZF et les principaux fournisseurs mondiaux de composants, FOTON a réussi à se surpasser et à dominer le marché de l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. En Colombie, FOTON s'est classé deuxième sur le marché des camions pendant trois années consécutives et détient la plus grande part de marché des camions lourds avec transmission manuelle automatisée, tandis qu'aux Philippines, FOTON a été le modèle de camion léger de 7,5 tonnes le plus vendu pendant trois années successives.

Dans le domaine de la nouvelle énergie, FOTON est la première entreprise à commercialiser des produits électriques et des piles à hydrogène depuis 2003. Elle a servi avec succès les Jeux olympiques de 2008 et de 2022. Aujourd'hui, les produits à énergie nouvelle de FOTON ont obtenu la certification d'homologation de type véhicule complet de l'Union européenne et sont maintenant offerts en Italie, en Pologne, en Espagne et dans d'autres pays européens.

En 2022, FOTON a livré plus de 1 400 autobus électriques en Amérique latine, devenant ainsi la marque qui détient la plus grande part de marché des autobus électriques dans la région. Au sein de marchés comme Malte, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Égypte, FOTON a également réalisé des opérations commerciales.

Le système IoV de FOTON a été officiellement lancé à l'étranger, offrant des fonctions de gestion de flotte, de services de localisation, d'analyse de la consommation de carburant, d'analyse des trois types d'électricité et de gestion du CTP pour les deux types de produits à carburant et à énergie nouvelle. Le système sera d'abord appliqué à Singapour, au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec plus de 2,26 millions de véhicules connectés, FOTON stimule la valeur commerciale auprès des utilisateurs à l'échelle mondiale.

