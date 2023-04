FOTON A TENU SON EXPOSITION MEGA SHOW, METTANT À JOUR LES CAPACITÉS DE LA DOUBLE GAMME DE PRODUITS MONDIAUX





PÉKIN, 16 avril 2023 /CNW/ - Du 11 au 14 avril, la Foton Global Partners Conference 2023, dont le thème est « TOGETHER WIN FUTURE » (Ensemble pour conquérir l'avenir), s'est tenue à Pékin, en Chine. Plus de 110 distributeurs principaux de 23 pays ont assisté à l'événement qui visait à unir les orientations de développement stratégique mondial et à partager les réalisations de la mondialisation. Le 12 avril, l'exposition MEGA SHOW de Foton a été inaugurée grandement, présentant plus de 100 catégories de véhicules commerciaux couvrant toutes les séries de véhicules commerciaux disposés en forme de « W ». La sélection couvrait les véhicules à carburant, hybrides, électriques et à hydrogène. La disposition en « W » implique le développement « gagnant-gagnant » (« win-win ») de FOTON et de ses partenaires mondiaux.

FOTON a amélioré sa chaîne de valeur grâce à un système de fabrication intelligent et à des normes de contrôle de la qualité de la technologie. L'entreprise a des partenariats avec Cummins et ZF et maintient un partenariat stratégique avec CATL pour permettre la mise à niveau de produits de nouvelle énergie et de carburant, établissant un « Super groupe motopropulseur » mondial.

FOTON a réalisé des percées et fait preuve de leadership dans ses principales activités en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans d'autres régions. En Colombie, FOTON s'est classée au deuxième rang des ventes de camions pendant trois années consécutives et détient la part de marché des camions lourds avec transmission manuelle automatisée. Aux Philippines, le modèle de camion léger de 7,5 tonnes de FOTON a été le modèle le plus vendu pendant trois années consécutives.

FOTON a toujours adhéré à une trajectoire de développement stratégique de la ligne double de moteurs à combustion interne et de véhicules électriques à batterie. Dès 2003, FOTON a lancé la recherche et développement de technologies de véhicules à nouvelle énergie, effectuant des recherches indépendantes et maîtrisant les technologies de base fonctionnant avec trois types d'électricités grâce à un développement multiroute de nouvelles technologies énergétiques, comme les piles à alimentation entièrement électrique, hybrides et à hydrogène. Au cours des dernières années, grâce à la tendance mondiale de la « décarbonation », FOTON est entrée sur le marché mondial avec ses nouveaux produits énergétiques en Chine, où la concurrence est la plus intense. Les camions légers, les camionnettes et les autobus à alimentation entièrement électrique de l'entreprise ont obtenu la certification d'homologation de type véhicule complet de l'Union européenne et sont maintenant offerts en Italie, en Pologne, en Espagne et dans d'autres pays européens. De plus, des projets de développement électrique de FOTON avec des leaders européens de véhicules commerciaux légers sont également en cours et les activités européennes de l'entreprise s'accélèrent considérablement.

FOTON a livré plus de 1 400 autobus à alimentation entièrement électrique en Amérique latine, devenant ainsi la marque détenant la plus grande part du marché des autobus électriques dans la région. Dans des marchés comme ceux de Malte, du Mexique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde et de l'Égypte, les autobus à batterie électrique et à hydrogène de FOTON ont également été utilisés à des fins commerciales dans des projets importants comme les réseaux de transport en commun et les aéroports internationaux.

