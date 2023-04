Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 17 avril 2023

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 17 avril 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Rencontre avec M. Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et...

17 h -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être...

Subaru Canada, Inc. (SCI) est fière d'annoncer que la Subaru Impreza a reçu de Canadian Black Book la distinction 2023 Meilleure valeur retenue, récoltant ainsi...