Le stade de la Place TD d'Ottawa accueillera l'équipe féminine de rugby du Canada en juillet dans le cadre de la Pacific Four Series

OTTAWA, 16 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Ville d'Ottawa et le stade de la Place TD accueilleront le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis en juillet prochain dans le cadre du tournoi international de rugby féminin interrégional Pacific Four Series 2023, en partenariat avec Mastercard.



Il s'agira de la première grande série internationale de rugby féminin organisée au Canada en huit ans, la dernière étant les Super Series de rugby féminin de 2015, qui a mis en vedette le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Angleterre.

Le samedi 8 juillet, le Canada affrontera les Black Ferns de Nouvelle-Zélande, six fois championnes du monde et championnes du monde en titre. Le vendredi 14 juillet, le Canada affrontera l'Australie. Les États-Unis affronteront également la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

« Nous sommes ravis de voir notre excellente équipe nationale du Canada affronter les meilleures équipes du monde devant son public. Nos joueuses ont fait la fierté du Canada lors de la Coupe du monde de rugby, en passant tout près de la finale, a déclaré le directeur général de Rugby Canada, Nathan Bombry. Nous sommes heureux de pouvoir organiser un autre événement international de rugby dans la province de l'Ontario et dans la capitale du Canada. Nous laisserons également un héritage rugbystique à travers la ville - en offrant des séances d'entraînement de rugby à 5 000 enfants et en faisant don de 3 000 ballons de rugby à des écoles d'Ottawa cet été. Le stade de la Place TD est un grand stade pour le rugby international, et nous viserons à le remplir avec des milliers de Canadiens pour soutenir notre équipe et célébrer les femmes qui représentent le Canada. Nous avons hâte de voir ce que notre équipe peut faire contre les championnes du monde en juillet. »

L'équipe féminine de rugby du Canada, actuellement classée quatrième équipe mondiale après avoir terminé quatrième à la Coupe du monde de rugby 2021 (qui s'est déroulée à l'automne 2022), a affronté les États-Unis lors du premier match de la Pacific Four Series le 1er avril, s'imposant 50 à 17. Les qualifications pour la première édition du WXV, une nouvelle compétition internationale de rugby féminin à trois niveaux, sont en jeu. En partenariat avec Mastercard, le tournoi de la Pacific Four Series 2023 verra les trois meilleures équipes se qualifier pour le premier niveau de la WXV, tandis que l'équipe la moins bien classée sera qualifiée pour le 2e niveau. L'équipe féminine de rugby du Canada espère obtenir un résultat historique à la Coupe du monde de rugby de 2025, et ce tournoi de la Pacific Four Series marque une première étape importante sur la voie qui la mènera à devenir la prochaine championne du monde.

« Je suis très heureux d'avoir l'occasion de jouer contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie à domicile, à Ottawa, en juillet prochain, a déclaré l'entraîneur en chef de l'équipe féminine de rugby du Canada, M. Kevin Rouet. En tant qu'équipe, nous avons connu des succès récents avec notre victoire sur les États-Unis en Espagne plus tôt ce mois-ci et nous avons hâte d'avoir la chance de nous mesurer à deux des meilleures équipes du monde. Ce programme est promis à un bel avenir et ces matchs à Ottawa représentent une étape importante dans notre parcours vers la Coupe du monde de rugby de 2025. Ces matchs offrent une opportunité fantastique de montrer notre sport à toutes les femmes et les filles du pays. Moi-même et toutes les joueuses avons hâte de montrer aux Canadiens ce que cette équipe peut faire. »

La prochaine génération de joueuses de rugby sera au premier plan à Ottawa : l'équipe féminine de rugby des moins de 20 ans du Canada et l'équipe des moins de 18 ans de l'est du Canada joueront des matchs tout au long de la semaine, avec en point d'orgue l'équipe féminine de rugby des moins de 20 ans du Canada qui affrontera l'équipe des moins de 20 ans de l'Angleterre en lever de rideau des deux rencontres du 8 juillet au stade de la Place TD.

Dans les jours précédant la Pacific Four Series, Rugby Canada organisera une série d'événements communautaires pour initier les enfants d'Ottawa et des communautés avoisinantes au rugby dans un cadre gratuit, amusant et sans grands obstacles. Cinq mille enfants de la région d'Ottawa participeront à des séances d'entraînement de rugby dans le cadre du programme Get Into Rugby de Rugby Canada, et Rugby Canada fera don de 3 000 ballons de rugby à des écoles locales pour s'assurer que le jeu puisse être pratiqué par un plus grand nombre et laisser un héritage à long terme dans la communauté.

« Au nom du gouvernement de l'Ontario, j'ai l'honneur d'accueillir les athlètes, les entraîneurs, les familles et les spectateurs dans notre province cet été pour la Pacific Four Series 2023, a déclaré le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, M. Neil Lumsden. Nous sommes fiers d'accueillir des événements sportifs de premier plan qui font de l'Ontario une destination de choix et stimulent les économies locales et régionales. Grâce au soutien du Programme d'accueil d'événements sportifs de l'Ontario, des événements comme celui-ci nous aident à créer dans notre province une culture qui valorise le sport et contribue au développement de nos talentueux athlètes. »

« Je suis ravi qu'Ottawa accueille le tournoi international de rugby féminin Pacific Four Series 2023, a déclaré le maire d'Ottawa, M. Mark Sutcliffe. Cet événement sportif de premier plan permettra non seulement de voir quelques-unes des meilleures équipes de rugby féminin du monde, mais aussi de faire connaître notre belle ville aux visiteurs du monde entier. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour le travail qu'ils ont accompli afin d'amener ce tournoi à Ottawa. Je suis convaincu qu'il laissera un héritage important, en inspirant de nouvelles joueuses de rugby dans nos communautés et en faisant d'Ottawa une destination de choix pour les grands événements sportifs. »

Ensemble, ces événements à Ottawa représenteront plus qu'un simple match de rugby. Rugby Canada donnera non seulement aux amateurs de l'ovalie la chance de voir l'équipe féminine de rugby du Canada entamer sa poursuite du podium en 2025, mais aussi l'occasion d'encourager la prochaine génération de joueuses de rugby et de célébrer les femmes dans le sport alors qu'elles continuent de faire tomber les barrières au niveau national et international.

Les matchs du Canada seront diffusés en direct dans tout le pays et dans le monde entier ? les détails de la diffusion seront annoncés bientôt. Les billets seront mis en vente le 27 avril 2023. Consultez le site rugby.ca pour obtenir les renseignements les plus récents.

Programme

8 JUILLET

États-Unis c. Australie

Canada c. Nouvelle-Zélande

14 JUILLET

États-Unis c. Nouvelle-Zélande

Canada c. Australie

