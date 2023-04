Crues printanières - Montréal passe en mode alerte et déploie les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires





MONTRÉAL, le 16 avril 2023 /CNW/ - Dans le contexte de la crue des eaux printanières, l'agglomération de Montréal passe en mode Alerte de son Plan particulier d'intervention (PPI) portant sur les inondations. Ainsi, l'agglomération est prête à déployer rapidement les ressources nécessaires et accompagnera les citoyennes et citoyens pour les aider à se préparer en cas d'inondation.

Montréal assure une vigie et monitore en continu les débits et les niveaux d'eau. Une augmentation du niveau des différents cours d'eau de l'archipel de Montréal a été constatée. En date du 16 avril, les débits et les niveaux sont en hausse et ont franchi le seuil d'inondation mineure à la Centrale de Carillon sur la rivière des Outaouais. On prévoit une augmentation des débits au cours des prochaines 48 heures.

Plusieurs arrondissements et villes liées de l'agglomération de Montréal, notamment ceux situés en bordure du lac des Deux Montagnes, du Lac St-Louis, et de la rivière des Prairies, sont susceptibles de subir des inondations d'importance variable en raison des crues printanières.

« Montréal est prête à déployer tous les efforts nécessaires en prévision de possibles inondations. Nous savons à quel point cette période de l'année est stressante pour plusieurs Montréalaises et Montréalais vivant en bordure de la rivière des Prairies, et nous serons là pour les accompagner. Nos équipes sont prêtes à déployer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires afin de faire face à d'éventuelles crues des eaux. La sécurité des citoyennes et des citoyens est prioritaire et en période de crues printanières, la préparation des résidents des secteurs à risque est primordiale. On souhaite informer la population des impacts possibles des crues et des mesures mises en place en cas d'éventuelles inondations. On invite donc la population vivant dans des secteurs à risque à se préparer à intervenir rapidement, comme nous le faisons et nous veillons à ce que tous les citoyennes et citoyens aient l'information nécessaire à leur préparation », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Se préparer

Rappelons qu'en cas de situation d'urgence ou de sinistre, il revient aux citoyennes et aux citoyens d'accomplir les premiers gestes pour assurer leur propre sécurité et la sauvegarde de leurs biens et leurs propriétés .

Un plan familial de sécurité indique à chacun quoi faire et où aller si la maison doit être évacuée. Une trousse d'urgence fournit les articles de base pour répondre aux besoins de la famille pendant au moins 72 heures.

La section Inondations du site montreal.ca offre de l'information sur les mesures de prévention à appliquer. La population peut également consulter le site web de son arrondissement ou de sa municipalité pour avoir plus d'informations sur les actions locales orchestrées par les autorités municipales. L'application gratuite Montréal - Service aux citoyens permet de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus.

