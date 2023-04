Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole





OTTAWA, ON, le 16 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole :

« Au Canada et dans le monde entier, les bénévoles sont au coeur de nos communautés. Ils aident les personnes les plus vulnérables en faisant généreusement don de leur temps, de leurs compétences et de leur talent. Au cours de la Semaine nationale de l'action bénévole, nous célébrons et reconnaissons les contributions positives des bénévoles canadiens, y compris ceux qui livrent des repas aux personnes qui en ont besoin et ceux qui organisent des événements communautaires pour les enfants.

« Chaque année, par l'intermédiaire des Prix pour le bénévolat du Canada, le gouvernement du Canada met en valeur les contributions importantes qu'ont apportées certains Canadiens pour améliorer la vie des autres. J'adresse mes plus sincères félicitations aux 21 derniers lauréats, dont Marilyn McLean, dernière lauréate du Prix Thérèse Casgrain pour l'engagement de toute une vie, pour ses 42 années de bénévolat auprès d'Olympiques spéciaux Colombie-Britannique.

« Cette année, la Semaine nationale de l'action bénévole a pour thème "Le bénévolat tisse des liens". Ce thème évoque le pouvoir de l'action collective et nous rappelle que nous sommes plus forts lorsque nous unissons nos efforts. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de soutenir des initiatives comme Service jeunesse Canada, qui offre aux jeunes Canadiens des possibilités de bénévolat significatives leur permettant d'acquérir une expérience et des compétences précieuses qui leur serviront tout au long de leur vie.

« En cette Semaine nationale de l'action bénévole, je vous invite à remercier un bénévole, à donner de votre temps ou à faire part de votre expérience de bénévolat en utilisant les mots-clics #SAB2023 et #TisserDesLiens. Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi tenons à remercier tous les bénévoles, d'un océan à l'autre, qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie pour aider à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes dans tout le pays. »

16 avril 2023 à 09:15

