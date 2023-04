Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice





QUÉBEC, le 15 avril 2023 /CNW/ - Entente conclue entre les avocats du réseau de l'aide juridique et le gouvernement

« Après avoir suivi ce dossier de très près, je me réjouis d'apprendre que les avocates et avocats du réseau de l'aide juridique aient finalement su faire entendre raison au gouvernement de la CAQ et conclure une entente de principe. C'est une très bonne nouvelle.

Évidemment, on ne connaît encore rien de ce que contient l'entente, mais j'ose espérer que la parité salariale avec les procureurs de la Couronne en fait partie. En plus de faire exactement le même travail que ceux de la Couronne, les avocats de l'aide juridique sont au service des plus vulnérables de notre société. Ils représentent un maillon essentiel de l'accès à la justice pour tous.

Il est donc tout à fait normal qu'ils soient traités de la même façon que leurs pairs de la Couronne. Souhaitons que la CAQ l'ait aussi entendu de cette manière. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

15 avril 2023 à 17:04

