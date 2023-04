Xinhua Silk Road : La ville de Qitaihe, dans le nord-est de la Chine a mis sur pied une fondation pour stimuler le développement du patinage de vitesse sur courte piste





BEIJING, 15 avril 2023 /CNW/ - Qitaihe, une ville située dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, et reconnue pour son patinage de vitesse sur courte piste en plein essor, a récemment mis en place une fondation pour le développement du patinage de vitesse sur courte piste dans le cadre de ses efforts visant à faire des sports de glace et de neige un moteur de la croissance économique.

Le fonds de la fondation, le premier du genre à Heilongjiang, servira à récompenser les entraîneurs et les athlètes, à former les talents et à élargir les projets de sports de compétition sur glace et sur neige.

Avec une température inférieure à moins 20 degrés Celsius pendant quatre mois par année, Qitaihe offre des conditions naturelles uniques pour pratiquer différents sports de glace.

La ville compte actuellement 11 écoles de patinage de vitesse sur courte piste et 18 équipes de patinage de vitesse sur courte piste composées d'une vingtaine d'entraîneurs et de plus de 500 athlètes, ce qui en fait l'une des villes chinoises comptant le plus grand bassin de talents en patinage de vitesse sur courte piste.

Plus de 300 athlètes de Qitaihe ont été recrutés par les équipes nationales et provinciales dans six grands sports comme le patinage de vitesse, le saut à ski et la planche à neige. Plusieurs athlètes qui se sont entraînés dans la ville sont devenus champions du monde, dont Yang Yang, Wang Meng, Sun Linlin et Fan Kexin.

Les athlètes de Qitaihe ont remporté 177 médailles d'or dans des compétitions de niveau mondial et 541 médailles d'or dans des compétitions de niveau national, fracassant des records mondiaux à 16 reprises. En 2022, le Comité olympique chinois a désigné Qitaihe comme « ville de champions olympiques ».

