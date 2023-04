Arc XP obtient le statut de compétence AWS Media & Entertainment





Cette désignation reconnaît les avantages accrus apportés par Arc XP aux médias et aux organismes de divertissement

WASHINGTON, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- Arc XP a annoncé aujourd'hui avoir acquis la compétence Amazon Web Services (AWS) Media & Entertainment. La compétence AWS Media & Entertainment certifie que la plate-forme Saas (Software-as-a-Service) d'Arc XP, ancrée dans son système de gestion de contenu agile (CMS) et sa plate-forme d'expérience front-end, peut fournir les solutions numériques que les médias et organismes de divertissement recherchent pour créer et distribuer du contenu, monétiser les sites web et offrir des expériences multicanales à grande échelle.

L'industrie des médias et du divertissement se transforme à mesure que les clients repensent les flux de travail « verre à verre » dans les domaines de la diffusion, de la production de contenu, de la vente directe au consommateur, de la chaîne d'approvisionnement et des archives des médias, ainsi que de la science et de l'analyse des données. Les clients des secteurs des médias et du divertissement exigent des solutions optimales leur permettant de réaliser la valeur commerciale complète de la migration vers le cloud. Ces clients cherchent à trouver un équilibre entre la flexibilité offerte par le cloud et la capacité de concentrer leurs efforts de développement sur des initiatives qui permettront vraiment à leur entreprise de se démarquer. Toutes les solutions SaaS ne sont pas égales et ne fournissent pas toujours aux clients les outils nécessaires pour tirer tous les avantages opérationnels et économiques d'un fonctionnement dans le cloud.

La désignation de compétence AWS Media & Entertainment est un moyen de différencier les partenaires AWS ayant conçu leurs solutions et démontré leur capacité à les déployer et à les rendre opérationnelles à plusieurs reprises, et ce à grande échelle. Enfin, et surtout, ils possèdent une liste de clients ayant déployé la solution avec succès sur AWS.

« Les médias et le divertissement sont un marché unique possédant des besoins complexes propres à leur industrie. Les solutions génériques CMS et front-end laissent aux clients un travail important à faire pour combler l'écart avec leurs exigences critiques. Arc XP a le pedigree pour aider les clients à exceller dans la création d'entreprises numériques exceptionnelles, et peut s'appuyer sur ses succès prouvés auprès des plus grands médias internationaux pour donner confiance aux clients », a déclaré Matthew Monahan, directeur technique chez Arc XP. « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir acquis la compétence AWS Media & Entertainment, ce qui prouve que nous avons l'une des meilleures offres possibles pour nos clients dans ce domaine parmi un vaste marché de fournisseurs. Nous sommes fiers de travailler avec AWS, qui nous permet de nous concentrer sur nos clients et dont le nom est accompagné d'une promesse inhérente de stabilité et d'innovation. »

L'écosystème cloud natif d'outils intégrés d'Arc XP exploite plus de 100 services AWS. Basé sur une architecture modulaire, Arc XP Content, le CMS agile d'Arc XP, peut être facilement intégré dans une pile technologique existante ou utilisé avec la plateforme Arc XP Experience, entièrement hébergée et gérée, comme suite d'entreprise complète pour la gestion de contenu et les expériences numériques.

AWS offre des solutions évolutives, souples et rentables, aux start-ups comme aux entreprises internationales. Pour faciliter l'intégration et le déploiement harmonieux de ces solutions, AWS a établi le Programme de compétence AWS pour aider les clients à identifier les partenaires AWS possédant une vaste expérience et une grande expertise dans le secteur.

Outre la compétence AWS Media & Entertainment, Arc XP a acquis la compétence AWS Digital Customer Experience et est membre du Réseau de partenaires AWS (APN). Pour les clients AWS, Arc XP est également disponible sur AWS Marketplace.

À propos d'Arc XP

Arc XP est une plateforme d'expérience numérique basée sur le cloud (DXP) qui aide les entreprises du monde entier à créer et à distribuer du contenu, à monétiser des sites Web, à stimuler le commerce électronique et à offrir des expériences multicanales. L'écosystème intégré d'outils cloud natifs d'Arc XP est doté d'un système de gestion de contenu agile, d'une suite d'outils d'abonnement numérique, d'une plateforme intégrée de DAM et de vidéo, et d'une plateforme d'expérience front-end low-code entièrement hébergée et gérée. Arc XP prend en charge plus de 2 000 sites Web pour des clients dans plus de 25 pays. Voyez ce qu'Arc XP peut faire pour vous sur www.arcxp.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg

15 avril 2023 à 15:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :