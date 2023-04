La Mongolie dévoile sa stratégie de lutte contre la corruption





La stratégie nationale 2030 définit 45 objectifs et 224 activités de lutte contre la corruption

OULAN-BATOR, Mongolie, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'Autorité indépendante mongole contre la corruption (IAAC) ou « Agence anticorruption » a dévoilé une stratégie nationale 2030 globale pour lutter contre la corruption dans tous les aspects de la vie publique mongole. La stratégie a été officiellement soumise au Grand Khoural d'État et sera examinée prochainement par le comité permanent du Parlement.

Son Excellence K.H.Nyambaatar, ministre de la Justice et de l'Intérieur, a déclaré : « Une page d'histoire a été écrite aujourd'hui. Le gouvernement se félicite de cette stratégie globale qui complète les mesures que nous prenons déjà en cette "Année de la lutte contre la corruption" précédemment annoncée par le gouvernement. »

« À une époque où la confiance mondiale envers les gouvernements est faible, nous savons qu'il y a du travail à faire pour gagner et maintenir la confiance de notre peuple. C'est pourquoi nous nous engageons à travailler avec l'IAAC à la mise en oeuvre de la stratégie jusqu'en 2030 », a déclaré K.H.Nyambaatar.

Les objectifs de la stratégie comprennent le renforcement d'un service public exempt de corruption, la participation effective des citoyens, de la société civile et des médias, l'indépendance des institutions de l'État, la réduction du risque de corruption dans le budget et les achats, et la lutte contre le vol, le détournement de fonds, et le gaspillage.

L'IAAC met en application les recommandations des institutions financières internationales et des organisations de développement et modifie plus de 40 lois, notamment en droit pénal, ainsi que la loi anticorruption, la loi sur la réglementation des intérêts publics et privés dans la fonction publique, et la prévention des conflits d'intérêts.

La stratégie nationale vient compléter l'initiative de lutte contre la corruption « Tavan-sh » qui avait été annoncée par le gouvernement, axée sur cinq domaines clés du programme : le lancement d'alertes, le renvoi des fonctionnaires corrompus, l'extradition et le rapatriement des personnes mises en examen, le recouvrement des actifs et la transparence. Le gouvernement a également récemment présenté trois lois pour la protection des lanceurs d'alerte, la réforme du financement des campagnes électorales et la transparence des entreprises publiques.

« Cette stratégie ambitieuse vise à prévenir le risque de corruption dans les institutions publiques, chez les fonctionnaires, dans le secteur privé, la société civile, les partis politiques et les groupes. Ensemble, nous oeuvrerons avec le gouvernement pour une société plus transparente, ouverte et responsable », a déclaré Dashdavaa Zandraa, directeur général de l'Agence anticorruption mongole.

« Nous réalisons des progrès importants dans nos efforts de lutte contre la corruption, mais il reste encore beaucoup à faire. Cette stratégie constitue un axe clair pour poursuivre et améliorer nos mesures de lutte contre la corruption et confirme que nous sommes sur la bonne voie pour bâtir une société de confiance envers le gouvernement et notre pays », a déclaré le ministre de la Justice de la Mongolie.

15 avril 2023 à 11:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :