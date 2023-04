Conclusion d'une entente de principe avec les avocats de l'aide juridique





QUÉBEC, le 15 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe entre la Commission des services juridiques et la Fédération des professionnèles-CSN, ainsi que le Syndicat des avocats du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, qui représentent plus de 250 avocates et avocats.

Avec cette entente d'une durée de 3 ans, tous les avocats de l'aide juridique ont maintenant conclu une entente de principe.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel afin de laisser le temps nécessaire aux syndicats de présenter l'offre à leurs membres.

Citations :

« Le travail des avocats de l'aide juridique est plus qu'essentiel pour notre système de justice. C'est pourquoi je tiens à remercier les équipes de négociation pour tous les efforts colossaux des dernières semaines qui nous permettent d'en arriver à cette entente de principe équitable. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Nous saluons le fait qu'une entente de principe ait été conclue entre les parties. Les avocates et les avocats de l'aide juridique jouent un rôle primordial en matière d'accès à la justice au Québec. Ils viennent en aide à des milliers de personnes en difficulté tous les ans et contribuent à ce que les Québécoises et les Québécois soient soutenus, mieux renseignés et mieux outillés quant à leurs droits. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

