AristaCare Health Services : l'avenir de la rééducation post-aiguë et des soins de longue durée





Depuis plus de 20 ans, AristaCare Health Services fournit des services de rééducation post-aiguë, de soins de la mémoire et de soins de longue durée aux patients et résidents du New Jersey et de Pennsylvanie. Avec plus de 70 ans d'expérience et de leadership entre son PDG, son président et son COO, AristaCare offre des soins et une expertise médicale de premier ordre à tous ses patients. Selon le PDG d'AristaCare, Sidney Greenberger, « Nous croyons en une philosophie centrée sur le patient qui met l'accent sur la satisfaction et le bien-être des patients, le rétablissement et l'amélioration de la personne. Notre environnement bienveillant est conçu dans un souci de confort et d'esthétique, et nous utilisons une technologie de pointe pour fournir les meilleurs soins possibles. »

Comme l'ont rapporté les médias, les pénuries de personnel dans le secteur des soins de santé, plus particulièrement dans les maisons de soins infirmiers, ont affecté l'ensemble des soins aux patients. AristaCare Health Services adopte une approche proactive pour lutter contre ce problème dans les années à venir en surveillant les résidents au moyen de diverses approches novatrices.

« Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons recruté plus de 70 infirmiers et infirmières autorisés dans le New Jersey à l'échelle nationale et internationale pour augmenter les ratios de personnel. En outre, nous augmentons la surveillance des patients grâce à la télémédecine et au suivi à distance des patients en utilisant des systèmes tels que Circadia Health, un dispositif d'IA qui fournit une détection précoce et déclenche des avertissements, évitant ainsi les retours inutiles à l'hôpital. Nous espérons que toutes les maisons de soins adopteront une telle approche », déclare Mordy Perlow, COO.

L'équipe de personnel qualifié d'AristaCare adopte les meilleures pratiques médicalement conseillées et des techniques/systèmes éprouvés pour fournir la plus haute qualité de soins. Le personnel se concentre sur l'avenir de la santé dynamique, en se positionnant de manière à dépasser les demandes prévues par le secteur avec une approche organisée, créative et réfléchie. Son objectif est de mettre un terme à la réputation d'abus et de négligence des maisons de soins en adoptant des approches proactives dans l'évaluation du personnel, la conduite de l'éducation continue et la promotion d'un environnement attentionné et aimant.

« Nous réinventons sans relâche la norme de soins grâce à un travail d'équipe exceptionnel, une excellence permanente et des centres de pointe », explique Perlow. « Notre objectif est de faire en sorte que chaque patient et résident se sente comme un membre de notre famille, et nous prenons le bien-être général de nos résidents au sérieux. »

AristaCare offre des services variés, y compris des soins infirmiers qualifiés, des soins de courte durée, des soins de longue durée, des services de rééducation, des soins de répit et des programmes spécialisés conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque patient. AristaCare offre également un programme culturel indien asiatique qui offre une expérience culturelle individualisée, y compris des coutumes adaptées à la culture indienne. Nostalgia Park, le programme de soins pour la démence de la société, est motivé par la compréhension que chaque résident présente des défis uniques, et le personnel travaille à connaître la vie des résidents avant la démence pour utiliser leur passé comme un outil les aidant à atteindre leur niveau de confort actuel.

AristaCare reconnaît son rôle dans les soins de transition en tant que cadre connectif entre l'hôpital et la maison. AristaCare dispose d'un processus innovant pour assurer une transition en douceur entre ces environnements afin de maximiser l'expérience du patient, d'encourager le rétablissement continu et d'aider à maintenir les résultats cliniques les plus élevés possibles tout au long de leur processus de rétablissement.

« Nous sommes fiers de notre objectif pluridisciplinaire visant à atteindre systématiquement les objectifs en termes de durée de séjour », explique Greenberger. « Nous offrons des services de thérapie de haute qualité sept jours sur sept dans des salles entièrement équipées avec les dernières technologies de rééducation, et nous proposons un suivi de télémétrie cardiaque pendant la rééducation pour une sécurité optimale. »

AristaCare s'engage également à être une entreprise socialement responsable. « En recrutement de manière active et en s'engageant auprès de nos communautés, nous renforçons notre mission sociale et créons un sentiment partagé dans l'ensemble de nos centres », conclut Greenberger.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 avril 2023 à 20:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :