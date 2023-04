VIDAA lance la dernière version de son système d'exploitation Smart TV à la croissance la plus rapide pour offrir une proposition de valeur inégalée aux principaux fabricants mondiaux de téléviseurs intelligents





VIDAA, premier fournisseur de systèmes d'exploitation de télévision connectée adaptés aux marchés locaux, annonce le lancement de la dernière version de sa plateforme innovante. La nouvelle version donne aux marques et aux usines accès à la technologie de pointe normalement réservée aux marques haut de gamme. Le nouveau système d'exploitation de VIDAA propose une rapidité, une fiabilité et une sécurité accrues, tout en offrant plus d'options de personnalisation que jamais.

GUANGZHOU, Chine, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- VIDAA, leader mondial des systèmes d'exploitation de Smart TV, a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière version de sa plateforme de pointe. En tant que système d'exploitation Smart TV connaissant la croissance la plus rapide parmi les principaux fabricants de téléviseurs intelligents au monde, VIDAA offre une proposition de valeur convaincante aux marques et aux usines qui cherchent à offrir à la fois des expériences utilisateur exceptionnelles et des produits durables.

La nouvelle plateforme de VIDAA offre une gamme impressionnante de fonctionnalités et d'avantages. Tout d'abord, VIDAA personnalise son interface utilisateur selon les besoins de ses fabricants d'équipement d'origine (FEO) partenaires, fournit un soutien à long terme pour assurer des performances optimales au fil du temps, et offre une expérience utilisateur simple qui ne nécessite pas de rechercher et de télécharger des applications. Grâce à la nouvelle version de VIDAA OS, toute marque peut avoir accès à un système d'exploitation abordable et performant qui prend en charge plus de 180 pays et territoires différents et offre un assistant vocal gratuit en 22 langues. Les capacités de localisation de VIDAA garantissent que la plateforme reste pertinente et attrayante pour les utilisateurs des marchés mondiaux.

En outre, VIDAA fournit un excellent soutien à ses partenaires, avec une équipe marketing internationale présente dans le monde entier et une équipe de soutien aux FEO qui interagit directement avec tous ses partenaires de fabrication. Expédiant plus de 10 millions d'appareils par an, la société assure la sécurité de ses partenaires à l'échelle de ses opérations mondiales.

Yaniv Gruenwald, directeur d'exploitation de VIDAA, a souligné l'engagement de l'entreprise envers ses partenaires et ses utilisateurs : « VIDAA a pour vocation d'être le principal partenaire de succès des FEO dans l'industrie de la télévision intelligente. Nous nous engageons non seulement à offrir une expérience inégalée aux utilisateurs de nos plateformes, mais aussi à stimuler l'innovation qui différencie les téléviseurs intelligents alimentés par VIDAA des autres plateformes de systèmes d'exploitation pour Smart TV. Notre engagement envers le succès de nos FEO partenaires, l'expérience de nos utilisateurs et notre quête constante d'innovation est ce qui fait la distinction de VIDAA. »

VIDAA tient à remercier ses FEO partenaires pour leur soutien et leur collaboration continus. Les marques de téléviseurs intelligents intéressées à explorer la possibilité d'un partenariat avec VIDAA sont invitées à communiquer avec la société pour discuter des avantages de son système d'exploitation pour Smart TV.

Grâce à son engagement envers la performance à long terme, la facilité d'utilisation et l'abordabilité, VIDAA est prête à poursuivre sa croissance rapide dans l'industrie de la télévision intelligente. En tant que société axée sur les partenaires, VIDAA se consacre à travailler avec des marques de téléviseurs intelligents de toutes tailles pour assurer leur succès et offrir des expériences exceptionnelles aux consommateurs du monde entier.

VIDAA tiendra une conférence et une séance de démonstration le dimanche 16 avril, à 14 h 30, à l'hôtel Langham de Guangzhou en Chine, lors des événements de la Foire de Canton. L'événement sera diffusé en direct sur le site : https://live.laimanhui.com/live/page/1999734712?v=1680517918870

VIDAA est un leader mondial des systèmes d'exploitation de télévision connectée, offrant une plateforme innovante adaptée aux marchés locaux du monde entier. La société s'engage à offrir une valeur inégalée aux FEO partenaires, à améliorer l'expérience utilisateur et à stimuler l'innovation qui distingue les téléviseurs intelligents alimentés par VIDAA de la concurrence. Tout en mettant l'accent sur la performance, la facilité d'utilisation et l'abordabilité, VIDAA est le partenaire de succès idéal des marques FEO de l'industrie de la télévision intelligente. Fondée en 2019, VIDAA USA est basée à Atlanta, dans l'État de Géorgie, et développe des systèmes d'exploitation pour Smart TV. Son produit phare, VIDAA TV OS, en est actuellement à sa sixième génération et fournit des solutions avancées à de nombreux grands fabricants de Smart TV dans le monde, notamment Hisense, JPE, Genius Fashion, Expressluck, HKC, MCTV, SQY, ASANO, TPV et BOE. Son système d'exploitation sous licence primé basé sur Linux propose la commande vocale, une boutique d'applications et des capacités de facturation et de paiement, constituant une solution clé en main pour les fabricants et les marques, notamment avec un accès sous licence aux principaux fournisseurs de contenu de streaming vidéo de qualité supérieure mondiaux et locaux. Parmi les partenaires de VIDAA USA figurent plus de 140 marques de Smart TV et plus de 400 fournisseurs de contenu dans le monde.

Pour plus d'informations sur la dernière version de VIDAA et les possibilités de partenariats, veuillez consulter le site : www.vidaa.com

