INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant l'aide aux victimes de harcèlement et de violence en milieu culturel





QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant l'aide aux victimes de harcèlement et de violence en milieu culturel.

Date : 18 avril 2023

Heure : 9 h 30

Lieu : Salle multifonctionnelle gouvernementale

Édifice Wilder

1435, rue De Bleury, 2e étage

Montréal (Québec) H3A 2H7

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h, le 18 avril 2023, à l'adresse courriel suivante :

[email protected] .

14 avril 2023 à 15:18

