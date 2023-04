LA NOUVELLE GAMME DE TÉLÉVISEURS OLED 2023 DE LG EST MAINTENANT OFFERTE AU CANADA





Chef de file de la technologie OLED depuis dix ans, LG propose aujourd'hui la plus récente technologie télévisuelle et des fonctions de personnalisation de la plateforme webOS améliorées pour offrir une expérience de visionnement et d'utilisation inégalable

TORONTO, le 14 avril 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), chef de file et innovatrice dans le domaine du divertissement à domicile, est ravie d'annoncer la mise en marché de ses très attendus téléviseurs OLED 2023 au Canada. S'appuyant sur les dix ans d'expertise de LG en technologie OLED, la gamme de produits de divertissement pour la maison 2023 présente la série de téléviseurs OLED de LG la plus avancée à ce jour. La série G3 OLED evo Édition Gallery de LG est maintenant offerte en précommande, tandis que la série C3 OLED evo de LG sera offerte en mai chez les détaillants autorisés par LG dans tout le pays.

Les plus récents téléviseurs OLED de LG rehaussent l'expérience de visionnement grâce à une qualité d'image auto-éclairée haut de gamme, à de puissantes technologies de traitement de l'image et à une plateforme webOS à jour offrant encore plus de fonctionnalités intelligentes ainsi qu'un accès à une bibliothèque de services de style de vie toujours plus grande.

Dix ans après le lancement du tout premier téléviseur OLED à grand écran, LG continue de dominer le marché des téléviseurs OLED haut de gamme. Ses téléviseurs OLED à la fine pointe continuent d'évoluer pour offrir une valeur ajoutée toujours plus grande aux consommateurs et ont reçu de nombreux éloges de la part de médias technologiques respectés et d'experts de l'industrie. Réputés pour leur superbe qualité d'image, les téléviseurs OLED de LG affichent des images éclatantes, avec des noirs parfaits et un rapport de contraste infini pour des images remarquablement réalistes.

À la tête de la gamme canadienne 2023 se trouve la série G3 OLED evo de LG, dont l'actualisation repose sur la technologie Brightness Booster Max, qui fait appel à une toute nouvelle architecture de commande de la lumière et à des algorithmes de enforcement de la lumière pour augmenter la luminosité jusqu'à 70 %1. La luminosité est cartographiée et contrôlée pixel par pixel, ce qui permet d'obtenir des images plus nettes et plus réalistes. La série G3 OLED evo dispose également de la technologie super antireflet2 pour réduire les distractions visuelles telles que les éblouissements et les reflets. Les utilisateurs peuvent ainsi porter toute leur attention sur ce qui est affiché à l'écran, même dans un environnement très éclairé.

L'apparence des modèles G3 OLED evo 2023 de LG a également été bonifiée grâce à l'introduction d'une conception murale impeccable. Ne laissant aucun espace visible lorsqu'ils sont fixés au mur3, les modèles de 2023 apportent style et élégance au salon ou à toute autre pièce où les utilisateurs choisissent de les installer.

Grâce à la précision et à l'efficacité de la technologie OLED evo de LG et au nouveau processeur IA ?9 de 6e génération, les nouveaux modèles offrent une luminosité et un volume de couleurs améliorés4 ainsi qu'une clarté et des détails étonnants.

Tous les modèles OLED 2023 de LG sont dotés du plus récent processeur de la série Alpha qui fait appel à la technologie d'apprentissage profond assisté par l'intelligence artificielle la plus sophistiquée de LG pour garantir une qualité d'image et de son exceptionnelle. La fonctionnalité Image IA Pro offre désormais une mise à l'échelle améliorée pour assurer une meilleure clarté, ainsi qu'une reproduction tonale dynamique supérieure, qui permet de révéler la profondeur et les détails de chaque image. La fonctionnalité Image IA Pro intègre également une technologie de traitement de l'image qui détecte et affine les objets importants, comme les visages, pour leur donner une qualité HDR plus réaliste. En plus de mieux ajuster la reproduction de l'image, le processeur IA ?9 de 6e génération alimente la fonctionnalité Son IA Pro de LG, qui aide les téléspectateurs à plonger dans l'action en diffusant un son ambiophonique virtuel 9.1.2 sur le système de haut-parleurs encastré du téléviseur.

Les plus récents téléviseurs de LG se distinguent de la concurrence par une expérience utilisateur renouvelée et plus personnalisée en 2023. Dotés de la plus récente version de la plateforme webOS, les modèles de 2023 présentent une nouvelle page d'accueil, une interface utilisateur repensée qui offre une multitude d'options de personnalisation et une plus grande commodité qu'avant. Les nouvelles cartes rapides, regroupées en catégories pratiques telles que Bureau à domicile, Jeux, Musique et Sports, offrent aux utilisateurs un moyen simple et rapide d'accéder au contenu et aux services qu'ils utilisent le plus souvent.

Pour personnaliser encore davantage l'expérience de l'utilisateur, le téléviseur OLED de LG est doté de la fonctionnalité IA Concierge, qui fournit à chaque utilisateur une liste de choix de contenus sélectionnés en fonction de son utilisation passée et de ses demandes de recherche. Il propose également des réglages, des options et des modes utiles (notamment le réglage Family Care, le mode Confort visuel, le mode Vues multiples, le réglage de l'horloge, la connexion du haut-parleur Bluetooth et la mise en sourdine du son) pour personnaliser l'expérience de visionnement de l'utilisateur.

C'est sans compter qu'il est compatible avec la nouvelle norme de maison intelligente, Matter, qui permet aux utilisateurs de commander et de surveiller une vaste gamme d'appareils domestiques intelligents figurant sur une liste croissante de fabricants internationaux, et ce, en utilisant uniquement leur téléviseur LG.

Une nouveauté cette année : le programme OLED Care aide les utilisateurs à maintenir leurs téléviseurs OLED de LG au meilleur de leur performance. Le programme OLED Care comprend l'optimiseur de mémoire, une fonction qui améliore les performances de l'appareil et permet un autodiagnostic de l'écran et du son. Il permet également aux utilisateurs d'accéder à des fonctions d'entretien du panneau OLED du téléviseur, telles que le nettoyage des pixels, le déplacement de l'écran, le réglage de la luminosité du logo et les recommandations d'entretien. OLED Care est accessible en tout temps à partir de la touche de raccourci de la télécommande.

LG continue de tirer parti de son leadership technologique pour créer des produits et des services destinés à améliorer la qualité de vie. Les téléviseurs OLED 2023 de LG sont conçus pour être plus respectueux de l'environnement. De leur production à leur élimination, ces produits ont ainsi un cycle de vie durable. Les téléviseurs OLED de LG n'ont pas d'unité de rétroéclairage, ce qui signifie que chaque téléviseur nécessite moins de matériaux qu'un téléviseur à DEL classique. De plus, de nombreux composants sont fabriqués à partir de plastiques recyclés, et les téléviseurs sont même expédiés dans des emballages écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclables et en impression monochrome. Plus agréables pour les yeux, tous les téléviseurs OLED 2023 de LG ont été certifiés à faible lumière bleue par TÜV Rheinland et sans scintillement par UL Solutions.

Soucieuse de rendre la technologie plus inclusive, LG a mis en place diverses fonctionnalités qui rendent ses plus récents téléviseurs plus faciles à utiliser pour les personnes handicapées. Une pression prolongée sur le bouton de mise en sourdine de la télécommande Magic de LG permet d'accéder au menu d'accessibilité, dans lequel les utilisateurs peuvent trouver Learn TV Remote, qui leur enseigne les fonctions de la télécommande. Améliorant l'accessibilité pour les personnes malentendantes, Sign Language Zoom permet aux utilisateurs d'ajuster la taille de la zone où l'interprète en langue des signes s'affiche à l'écran. Les téléviseurs LG peuvent également diffuser simultanément du son dans leurs haut-parleurs intégrés et un appareil Bluetooth®, tel qu'un appareil auditif. Les utilisateurs malentendants peuvent connecter leur appareil auditif au téléviseur par Bluetooth ou en branchant un émetteur à l'un des ports HDMI du téléviseur et en réglant le volume à l'aide des commandes de leur appareil auditif.

Prix et disponibilité

Pour connaître tous les détails des produits et savoir où les acheter, visitez le site lg.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

1 Selon des tests internes réalisés par LG : Les modèles G3 OLED evo de 55, 65 et 77 po de LG sont 70 % plus lumineux que les modèles qui ne font pas partie de la série B3 OLED evo. Le modèle G3 OLED evo de 83 po de LG est 30 % plus lumineux que les modèles qui ne font pas partie de la série B3 OLED. 2 S'applique aux modèles G3 de 55, 65 et 77 po. 3 S'applique uniquement aux modèles de la série G. Selon l'environnement d'installation, un léger espace peut séparer le téléviseur du mur. Les exigences relatives à l'installation peuvent varier. Voir le manuel d'installation pour obtenir plus de détails. 4 Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l'écran est équivalent ou supérieur au CGV de l'espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

